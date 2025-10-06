Операторы связи начали продавать «чистые» номера без спама

Российские операторы связи начали предлагать пользователям «чистые» номера без цифрового прошлого, сообщает Forbes. Это решение выглядит логичным на фоне роста тревожности из-за спама и мошенничества. Правда, по мнению экспертов, реальная безопасность зависит не только от номера, но и от поведения пользователя. «Чистота» может быстро обнулиться, если не соблюдать цифровую гигиену.

Новые SIM-карты — без истории

Так называемые «чистые» номера — это номера, которые ранее не использовались и не ассоциируются с прошлыми владельцами, сервисами, долгами или спамом. Предполагается, что запуск услуги должен снизить число негативных сценариев, когда пользователь получает номер с «наследством»: от звонков банков по чужим долгам до уведомлений с чужих аккаунтов.

Цифровой след может негативно влиять на восприятие нового владельца как со стороны людей, так и со стороны алгоритмов, определяющих «надежность» номера. Поэтому запрос на «нейтральные» SIM-карты выглядит логичным и своевременным.

Проверка длится 60 дней, но дальнейшей защиты от спама нет

Как сообщает Forbes, первым оператором, предложившим услугу, стал МТС. В компании подтвердили, что проверка номеров на «чистоту» осуществляется с использованием Big Data.

«В течение 60 дней [номера] проверяются специалистами МТС на предмет отсутствия спам-рассылок и звонков мошенников. Для сохранения безопасности и приватности в сети абонентам целесообразно соблюдать правила цифровой гигиены, например, не оставлять номер телефона, адрес электронной почты и иные чувствительные данные на сомнительных ресурсах», — сообщили в пресс-службе МТС.

В T2 также сообщили, что изучают возможность запуска аналогичной опции, но для начала нужно продумать все детали реализации проекта.

«Мы рассматриваем возможность запуска услуги "чистый номер", однако она требует максимально безопасной реализации. Ведь номера, которые доступны как обычные, а не в рамках услуги "чистый номер", могут потенциально указывать злоумышленникам, что они прежде были в использовании, а значит, к ним могут быть привязаны аккаунты в различных сервисах», — пояснили в Т2.

Смена номера помогает избежать «цифрового следа»

Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского», считает, что услуга может быть полезна тем, кто часто взаимодействует с незнакомыми абонентами — например, по работе, — и хочет избежать последствий использования «номера с историей».

«Если в поисковых системах по номеру телефона будет выдаваться информация о долгах, предупреждения о спаме, негативные отзывы, то вряд ли на него будут перезванивать», — отмечает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

По его словам, основная угроза от «старых» номеров — репутационная. Это может вызывать недоверие у клиентов и собеседников.

Мошенники тоже могут купить «чистый» номер

Константин Горбунов, ведущий эксперт компании «Код Безопасности», указывает, что ни один оператор не может полностью гарантировать, что номер не попадёт к мошеннику. Как только номер выдан, контроль за ним теряется.

«Не может быть стопроцентной гарантии, что чистый номер не окажется у злоумышленников, ведь если покупатель соответствует условиям, ему продадут SIM-карту. Ответственность за дальнейшее ее использование ложится на абонента», — объясняет Константин Горбунов, ведущий эксперт компании «Код Безопасности».

Правда, недавний закон ограничивает количество сим-карт, оформленных на одного человека, — но риск есть всегда. Кроме того, нужно понимать, что пользователь может самостоятельно слить собственные данные на нежелательные ресурсы. Константин Горбунов подчёркивает: эффект от покупки «чистого» номера зависит исключительно от того, как абонент им пользуется.

«На старте "чистые" номера, безусловно, обеспечат преимущество своим владельцам. Однако дальнейшая судьба будет зависеть от цифровой грамотности и кибергигиены владельца», — поясняет эксперт.

Контекст

«Чистый» номер — не гарантия, избавляющая вас от спамеров и мошенников навсегда: скорее это временное преимущество, которое действительно может избавить от цифрового «наследства». Но дальнейшая безопасность номера зависит во многом от вашего поведения в сети.



Фото: Olezzo / Getty Images