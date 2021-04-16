Всеобщий ликбез, новые типы кубитов и физики с бизнес-образованием: названы тренды в квантовых технологиях

Участники международной конференции Quantum.tech назвали пять главных тенденций развития квантовых технологий, которые будут актуальны для рынка в ближайшие 10 лет. К примеру, эксперты считают, что одним из трендов станет привлечение в сферу специалистов, не имеющих образования в области физики.

В обсуждении приняли участие:

руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов;

вице-президент IBM Боб Сатор;

старший вице-президент американского банка Wells Fargo Питер Бордоу;

технологический посол МИД Дании Энн Мари Энгтофт Ларсен;

заместитель директора лаборатории физических измерений NIST Карл Уильямс.

В ходе беседы участники проанализировали как создание новой инфраструктуры, так и решение проблемы кадрового голода в индустрии, гласит пресс-релиз «Росатома», присланный в редакцию RB.RU.

Ключевыми трендами в области квантовых технологий были названы:

Поиск новых типов кубитов

Сегодня квантовые процессоры создаются на основе одной из четырех платформ: сверхпроводящих цепочек, ионов, нейтральных атомов и фотонов. При обсуждении развития квантовых технологий исследователи говорят исключительно об увеличении квантового объёма: росте количества кубитов и повышении их качества. В то же время поиск потенциально новых типов кубитов, таких, как экситонные или поляритонные, позволит увеличить поле для изучения квантовых технологий.

Привлечение специалистов, не имеющих образования в области физики

Наличие сильных компетенций в области квантовой физики не будет являться основополагающим критерием при подборе кадров: работать с квантовыми вычислительными устройствами смогут специалисты даже с базовым знанием языков и методов квантового программирования, что снизит текущие требования к сотрудникам и увеличит кадровый резерв.

Симбиоз образовательных программ в области физики и бизнеса

Закрыть вопрос с кадрами в сфере квантовых технологий, особенно в венчурной среде, помогут образовательные бизнес-программы для ученых и исследователей. Помимо экспертизы в квантовой механике и смежных областях, специалистам необходимо понимание бизнес-процессов и особенностей коммерческих отношений, а также практические навыки по созданию и грамотной упаковке продуктов для конечных пользователей.

Льготы при поступлении в ведущие вузы страны

Увеличение числа бюджетных мест и запуск специализированных вступительных олимпиад для абитуриентов, поступающих на квантовые направления, поспособствуют популяризации квантовых технологий среди молодых учёных.

Масштабный ликбез здесь и сейчас

Эксперты прогнозируют массовое внедрение квантовых технологий в реальный бизнес уже на рубеже ближайшего десятилетия. В первую очередь это коснется игроков из финансового сектора, логистики, промышленности, медицины и фармацевтики, поэтому базовое понимание квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров будет необходимо для трудоустройства в ведущие международные и российские компании. Решить эту задачу помогут образовательные курсы, научно-популярные материалы, а также программы стажировок в научных центрах.

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Фото: welcomia / Depositphotos.