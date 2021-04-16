Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Всеобщий ликбез, новые типы кубитов и физики с бизнес-образованием: названы тренды в квантовых технологиях

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Участники международной конференции Quantum.tech назвали пять главных тенденций развития квантовых технологий, которые будут актуальны для рынка в ближайшие 10 лет. К примеру, эксперты считают, что одним из трендов станет привлечение в сферу специалистов, не имеющих образования в области физики.

Всеобщий ликбез, новые типы кубитов и физики с бизнес-образованием: названы тренды в квантовых технологиях

В обсуждении приняли участие:

  • руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов;
  • вице-президент IBM Боб Сатор;
  • старший вице-президент американского банка Wells Fargo Питер Бордоу;
  • технологический посол МИД Дании Энн Мари Энгтофт Ларсен;
  • заместитель директора лаборатории физических измерений NIST Карл Уильямс.

В ходе беседы участники проанализировали как создание новой инфраструктуры, так и решение проблемы кадрового голода в индустрии, гласит пресс-релиз «Росатома», присланный в редакцию RB.RU.

Ключевыми трендами в области квантовых технологий были названы:

  • Поиск новых типов кубитов

Сегодня квантовые процессоры создаются на основе одной из четырех платформ: сверхпроводящих цепочек, ионов, нейтральных атомов и фотонов. При обсуждении развития квантовых технологий исследователи говорят исключительно об увеличении квантового объёма: росте количества кубитов и повышении их качества. В то же время поиск потенциально новых типов кубитов, таких, как экситонные или поляритонные, позволит увеличить поле для изучения квантовых технологий.

  • Привлечение специалистов, не имеющих образования в области физики

Наличие сильных компетенций в области квантовой физики не будет являться основополагающим критерием при подборе кадров: работать с квантовыми вычислительными устройствами смогут специалисты даже с базовым знанием языков и методов квантового программирования, что снизит текущие требования к сотрудникам и увеличит кадровый резерв. 

  • Симбиоз образовательных программ в области физики и бизнеса

Закрыть вопрос с кадрами в сфере квантовых технологий, особенно в венчурной среде, помогут образовательные бизнес-программы для ученых и исследователей. Помимо экспертизы в квантовой механике и смежных областях, специалистам необходимо понимание бизнес-процессов и особенностей коммерческих отношений, а также практические навыки по созданию и грамотной упаковке продуктов для конечных пользователей.

  • Льготы при поступлении в ведущие вузы страны 

Увеличение числа бюджетных мест и запуск специализированных вступительных олимпиад для абитуриентов, поступающих на квантовые направления, поспособствуют популяризации квантовых технологий среди молодых учёных.

  • Масштабный ликбез здесь и сейчас

Эксперты прогнозируют массовое внедрение квантовых технологий в реальный бизнес уже на рубеже ближайшего десятилетия. В первую очередь это коснется игроков из финансового сектора, логистики, промышленности, медицины и фармацевтики, поэтому базовое понимание квантовых вычислений, коммуникаций и сенсоров будет необходимо для трудоустройства в ведущие международные и российские компании. Решить эту задачу помогут образовательные курсы, научно-популярные материалы, а также программы стажировок в научных центрах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: welcomia / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Почта Банк запустил квест «Я люблю тебя, Россия!»
  2. 2 Студент ИТМО создал гитару, на которой сможет научиться играть любой человек
  3. 3 Обнаружена новая группа уязвимостей: в опасности 100 млн IoT-устройств
  4. 4 Экзоскелеты становятся доступнее: SuitX обещает, что их можно будет купить в каждом торговом центре
  5. 5 «Хватит называть все подряд искусственным интеллектом»: профессор Майкл И. Джордан развеял мифы об ИИ
Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 апреля 2021

Акселератор для медицинских стартапов

16 апреля 2021

Онлайн-хакатон от Phystech.Genesis

19 апреля 2021

SMZ Hack 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ