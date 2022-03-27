The Guardian: поставки газа из США в Европу могут обернуться климатической «катастрофой»

Увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу в рамках нового соглашения, по мнению экологов, может иметь серьезные негативные последствия для мирового климата.
В пятницу Белый дом объявил о подписании новой сделки между США и Евросоюзом на поставку не менее 15 млрд куб. м сжиженного природного газа в Европу в этом году. Британская газета The Guardian узнала у специалистов в области экологии, как это может сказаться на климате Земли.
Представитель экологической организации Sierra Club Келли Шихан рассказала, что соглашение «зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведет к катастрофе для нашего климата». По словам специалиста, страны должны скорее переходить к доступной «чистой энергии», а не увеличивать потребление «ископаемого топлива».
Директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел считает, что создание новой инфраструктуры для экспорта токсичных веществ и «продление срока действия газа метана» на десятилетия — «смертный приговор» для тех, кто борется с чрезвычайной климатической ситуацией в мире.
Эколог добавила, что увеличение поставок газа из США не поможет решить энергетический кризис в Европе, а лишь добавит «масла в огонь нашего горящего мира».
На поставки из России приходится около 40% импорта газа в Европе. В среду на совещании с членами правительства Владимир Путин объявил, что Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в «недружественные» страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 2 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
- 3 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
- 4 Критическая инфраструктура
- 5 Умный подход к безопасности: как камеры Axis защищают людей и бизнес
ВОЗМОЖНОСТИ
31 марта 2022
31 марта 2022
01 апреля 2022