Водители смогут заказать еду прямо в машину через «Яндекс.Карты»

В «Яндекс.Картах» водители смогут заказать еду в машину. Для этого им не придется идти в зал или стоять в очереди у окна для автомобилистов, достаточно припарковаться у ресторана быстрого питания. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Пока сервис доступен в сети Burger King — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Омске, Новосибирске и других городах России.

На парковке у водителя открывается карточка, в которой можно перейти в меню и выбрать один из комбонаборов. При оплате водитель указывает телефон для связи, а также номер и цвет машины, чтобы сотрудник ресторана смог найти его на парковке и передать заказ.

Найти ресторан можно и по-другому — для этого на главной странице в меню нужно выбрать «Где поесть» и для открывшегося списка ресторанов применить фильтр «Доставка в машину».

Формат curbside pickup — доставка заказа на парковку — популярен во всем мире. Его используют Wallmart, The Fresh Market, McDonald's и др. Схематично это работает так: пользователь заранее заказывает еду или товар, указывает номер и цвет машины, затем подъезжает в указанное место и уведомляет о своем прибытии магазин или ресторан. Забрать заказ можно всего за несколько минут.

Оплата еды в «Яндекс.Картах», подчеркивают в пресс-службе, выручит тех, кто торопится, не хочет выходить из машины в плохую погоду, путешествует с маленькими детьми или домашними животными.

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Фото: JHDT Productions / Shutterstock