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Дача, оружие, запас продуктов: что россияне покупали на самоизоляции

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сервис путешествий «Туту.ру» спросил у россиян, какие спонтанные покупки они совершили во время режима самоизоляции. Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Дача, оружие, запас продуктов: что россияне покупали на самоизоляции

Самые популярные спонтанные покупки на самоизоляции: 

  • запас продуктов и медикаментов на черный день — 27%;
  • оружие — 27%;
  • наборы для творчества — 12%;
  • мебель и техника для домашнего офиса — 9%;
  • очиститель/увлажнитель воздуха — 8%;
  • дача (покупка или аренда) — 7%; 
  • собака — 6%;
  • пижама — 4%.

Большинство респондентов ответили, что не покупали ничего особенного на самоизоляции (63%). 

В исследовании приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проходил на сайте «Туту.ру» и в группе сервиса «Вконтакте».

Фото: Geshas / Shutterstock

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