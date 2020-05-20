Дача, оружие, запас продуктов: что россияне покупали на самоизоляции

Сервис путешествий «Туту.ру» спросил у россиян, какие спонтанные покупки они совершили во время режима самоизоляции. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Самые популярные спонтанные покупки на самоизоляции:

запас продуктов и медикаментов на черный день — 27%;

оружие — 27%;

наборы для творчества — 12%;

мебель и техника для домашнего офиса — 9%;

очиститель/увлажнитель воздуха — 8%;

дача (покупка или аренда) — 7%;

собака — 6%;

пижама — 4%.

Большинство респондентов ответили, что не покупали ничего особенного на самоизоляции (63%).

В исследовании приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проходил на сайте «Туту.ру» и в группе сервиса «Вконтакте».