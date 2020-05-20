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Дача, оружие, запас продуктов: что россияне покупали на самоизоляции
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Ксения Самбулова
Сервис путешествий «Туту.ру» спросил у россиян, какие спонтанные покупки они совершили во время режима самоизоляции. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Дача, оружие, запас продуктов: что россияне покупали на самоизоляцииКсения Самбулова
Самые популярные спонтанные покупки на самоизоляции:
- запас продуктов и медикаментов на черный день — 27%;
- оружие — 27%;
- наборы для творчества — 12%;
- мебель и техника для домашнего офиса — 9%;
- очиститель/увлажнитель воздуха — 8%;
- дача (покупка или аренда) — 7%;
- собака — 6%;
- пижама — 4%.
Большинство респондентов ответили, что не покупали ничего особенного на самоизоляции (63%).
В исследовании приняли участие 2 тысячи человек. Опрос проходил на сайте «Туту.ру» и в группе сервиса «Вконтакте».
Фото: Geshas / Shutterstock
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