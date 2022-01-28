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Владелец Mercedes-Benz проведет ребрендинг и сменит название

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Daimler AG, которая владеет брендом Mercedes-Benz, решила провести ребрендинг и сменить название. Это случится уже 1 февраля и связано с тем, что в конце прошлого года корпорация перевела в отдельную компанию свое производственное направление в сегменте электромобилей.

Владелец Mercedes-Benz проведет ребрендинг и сменит название

О проведении ребрендинга Daimler AG пишет Bloomberg со ссылкой на главу корпорации Олу Каллениуса.

С 1 февраля Daimler AG сменит название на Mercedes-Benz Group AG, тем самым ассоциируя себя с самым известным брендом автомобилей, которые они выпускает. 

Решение о ребрендинге было принято советом директором компании. По его же решению в конце прошлого года Daimler AG выделила в отдельное предприятие свое направление по производству электромобилей – компания получила название Daimler.

За 2021 год стоимость акций Daimler AG на бирже Xetra в Германии увеличилась на 40%. По актуальным на момент публикации данным, ценные бумаги компании торгуются по 69,8 евро за штуку, рыночная капитализация корпорации составляет 76,1 млрд евро.

С момента обвала фондовых рынков после объявления ВОЗ о начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, акции Daimler AG выросли более, чем на 300%.

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Фото на обложке: Vastram / Shutterstock

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