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Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС почти на 8 млрд рублей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Материнская компания регионального MVNO-оператора Danycom требует почти 8 млрд рублей со структур «МегаФона», МТС и компании «СМС Трафик». Требования превышают совокупный размер претензий к самой Danycom и ее дочерним компаниям, в отношении которых сейчас рассматриваются дела о банкротстве.

Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС почти на 8 млрд рублей

«Дэникомо Групп» 29 июля подала иск на 6,2 млрд рублей к «МегаФону» и его «дочке» «Мегалабс» и еще на 1,7 млрд рублей — к МТС и «СМС Трафик», пишет «Коммерсант». Арбитражный суд принял и первое, и второе заявление к производству. 

Эксперты рынка полагают, что так компания пытается затянуть процедуру банкротства, которую начали из-за долгов перед операторами. Прошлым летом операторы подали к ней иски на общую сумму 1,3 млрд рублей из-за долгов перед ними. Против «Дэникомо Групп» и «Дэни Колл» возбуждены дела о банкротстве.

В МТС не исключают, что за счет заведомо необоснованных требований компания пытается затягивать процедуру банкротства. В «Мегафоне» от комментариев отказались, а в «Дэни Колл» и «СМС Трафике» не ответили на запрос издания.

Источник «Коммерсанта» назвал иски компании «абсурдными», а их подачу связывает с желанием показать судам, что компания еще сможет получить деньги для выплаты задолженностей.

Danycom работает по модели MVNO на сетях Tele2 с июня 2018 года. Он оказывает услуги в 56 регионах, говорится на его сайте. По итогам 2019 года, по собственным данным, число абонентов MVNO составило 473 тысяч, выручка всей группы Danycom — 37,3 млрд рублей.

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Фото: mojo cp / Shutteerstock

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