Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС почти на 8 млрд рублей

Материнская компания регионального MVNO-оператора Danycom требует почти 8 млрд рублей со структур «МегаФона», МТС и компании «СМС Трафик». Требования превышают совокупный размер претензий к самой Danycom и ее дочерним компаниям, в отношении которых сейчас рассматриваются дела о банкротстве.
«Дэникомо Групп» 29 июля подала иск на 6,2 млрд рублей к «МегаФону» и его «дочке» «Мегалабс» и еще на 1,7 млрд рублей — к МТС и «СМС Трафик», пишет «Коммерсант». Арбитражный суд принял и первое, и второе заявление к производству.
Эксперты рынка полагают, что так компания пытается затянуть процедуру банкротства, которую начали из-за долгов перед операторами. Прошлым летом операторы подали к ней иски на общую сумму 1,3 млрд рублей из-за долгов перед ними. Против «Дэникомо Групп» и «Дэни Колл» возбуждены дела о банкротстве.
В МТС не исключают, что за счет заведомо необоснованных требований компания пытается затягивать процедуру банкротства. В «Мегафоне» от комментариев отказались, а в «Дэни Колл» и «СМС Трафике» не ответили на запрос издания.
Источник «Коммерсанта» назвал иски компании «абсурдными», а их подачу связывает с желанием показать судам, что компания еще сможет получить деньги для выплаты задолженностей.
Danycom работает по модели MVNO на сетях Tele2 с июня 2018 года. Он оказывает услуги в 56 регионах, говорится на его сайте. По итогам 2019 года, по собственным данным, число абонентов MVNO составило 473 тысяч, выручка всей группы Danycom — 37,3 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: mojo cp / Shutteerstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Под ударом даже Apple и Samsung: глобальная нехватка чипов добралась до смартфонов
- 2 Эксперты выяснили, что каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном
- 3 В Москве начали тестировать оплату проезда в метро «лицом»
- 4 Как вывести финтех-стартап на британский рынок за 10 месяцев
- 5 Какие сложности в работе с мобильной рекламой возникли с обновлением iOS 14.5