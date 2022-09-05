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53% компаний не исключают вероятности утечки данных пользователей — опрос

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каждая вторая компания не исключает вероятности утечки персональных данных пользователей, показал опрос. В то же время они оказались не готовы увеличить бюджет на защиту этих данных от хакерских атак.

53% компаний не исключают вероятности утечки данных пользователей — опрос

Опрос представителей бизнеса о безопасности данных внутри их компаний провели аналитики клиентских данных HFLabs. В исследовании участвовали 172 респондента.

Одна из трех опрошенных компаний оказалась уверена в достаточной защите пользовательских данных. Более половины (53%) допустили их утечку, каждый десятый респондент заявил об утечке данных в компании как о свершившемся факте.

План действий на случай утечки данных имеет только 10% компаний, гласят результаты опроса. Чтобы утечки не произошло, компании чаще всего ограничивают сотрудникам доступ к персональным данным.

«Информация имеет свойство утекать. Любые переданные клиентом данные о себе тоже рано или поздно окажутся в открытом доступе. Это новая реальность», – отметил сооснователь и генеральный директор HFLabs Дмитрий Журавлев. Он считает, что у людей должна быть возможность получать товары и услуги при условии анонимности.

За первое полугодие 2022 года произошло 33 крупных утечки персональных данных россиян, в результате которых в сети оказались 167 млн строк с личными сведениями клиентов различных организаций.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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