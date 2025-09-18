DDoS-атаки в России выросли на 68%: чаще всего хакеры били по финансовому сектору и телекому
Хакеры чаще всего атакуют банки и телеком
В первом полугодии 2025 года количество DDoS-атак в России выросло на 68% по сравнению с прошлым годом. Больше всего от хакерских атак пострадали финансовый сектор, телекоммуникации и государственные организации. Вслед за ними под удар попали ритейл, развлечения, образование и логистика.
Основной удар приняли финансы
Аналитический центр компании StormWall выяснил, что больше всего инцидентов пришлось на банки и платежные системы — 26% всех атак.
На втором месте телеком с долей 21%: отрасль уже второй год подряд отражает кибератаки, запущенные как активистами, так и преступниками в поиске выгоды.
Третью позицию занял госсектор (18%).
Ритейл и развлечения страдают в праздники
Ритейл получил 14% атак. Пики пришлись на мартовские праздники и августовский сезон подготовки к школе.
Развлекательная индустрия (9%) стала мишенью для шантажа: хакеры атаковали онлайн-кинотеатры, игровые компании и стриминги, особенно активно во время новогодних и майских праздников.
Школьники стали хакерами
Не обошлось и без курьёзов. На образовательный сектор пришлось 7% атак, и многие из них запускали сами выпускники. Во время ЕГЭ весной и летом школьники использовали самые простые комбинации хакерских атак, чтобы сорвать экзамены.
Логистика получила 4% атак — с пиками в январе, марте и мае, когда злоумышленники рассчитывали на хаос в системе доставок.
Хакеры переходят на новые тактики
Киберпреступники становятся всё изобретательнее, говорит глава компании StormWall Рамиль Хантимиров. Сегодня они активно используют «ковровые бомбардировки» и зондирующие атаки, тестируя инфраструктуру компаний.
DDoS-атаки стали массовым оружием
Кибератаки в России перестали быть экзотикой — теперь это массовый рынок, где жертвами становятся и банки, и кинотеатры, и даже школы. Хакеры ищут слабые места в праздники и экзамены, а компании, которые не инвестируют в защиту, превращаются в лёгкую добычу.
