Хакеры чаще всего атакуют банки и телеком

В первом полугодии 2025 года количество DDoS-атак в России выросло на 68% по сравнению с прошлым годом. Больше всего от хакерских атак пострадали финансовый сектор, телекоммуникации и государственные организации. Вслед за ними под удар попали ритейл, развлечения, образование и логистика.

Основной удар приняли финансы

Аналитический центр компании StormWall выяснил, что больше всего инцидентов пришлось на банки и платежные системы — 26% всех атак.

На втором месте телеком с долей 21%: отрасль уже второй год подряд отражает кибератаки, запущенные как активистами, так и преступниками в поиске выгоды.

Третью позицию занял госсектор (18%).

Ритейл и развлечения страдают в праздники

Ритейл получил 14% атак. Пики пришлись на мартовские праздники и августовский сезон подготовки к школе.

Развлекательная индустрия (9%) стала мишенью для шантажа: хакеры атаковали онлайн-кинотеатры, игровые компании и стриминги, особенно активно во время новогодних и майских праздников.

Школьники стали хакерами

Не обошлось и без курьёзов. На образовательный сектор пришлось 7% атак, и многие из них запускали сами выпускники. Во время ЕГЭ весной и летом школьники использовали самые простые комбинации хакерских атак, чтобы сорвать экзамены.

Логистика получила 4% атак — с пиками в январе, марте и мае, когда злоумышленники рассчитывали на хаос в системе доставок.

Хакеры переходят на новые тактики

Киберпреступники становятся всё изобретательнее, говорит глава компании StormWall Рамиль Хантимиров. Сегодня они активно используют «ковровые бомбардировки» и зондирующие атаки, тестируя инфраструктуру компаний.

DDoS-атаки стали массовым оружием

Кибератаки в России перестали быть экзотикой — теперь это массовый рынок, где жертвами становятся и банки, и кинотеатры, и даже школы. Хакеры ищут слабые места в праздники и экзамены, а компании, которые не инвестируют в защиту, превращаются в лёгкую добычу.