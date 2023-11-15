Евразийский центр инноваций продал свою долю в производителе зарядок для электромобилей Touch

Евразийский центр инноваций (ЕЦИ) продал свою долю в стартапе Touch , который производит зарядные станции для электромобилей, сообщил RB.RU представитель ЕЦИ.

По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Евразийский центр инноваций» получило 3% в ООО «Тач Продакшн» (юрлицо Touch) в июне 2021 года. Оставшиеся 97% принадлежали основателю Touch Юрию Орлову. В настоящее время он является владельцем 100% долей в компании.

Сумму сделки в Евразийском центре инноваций не раскрыли.

Гендиректор ЕЦИ Ирина Мацкевич уточнила, что «компании с динамикой роста, подобной Touch, уже имеют ресурсы и способны развиваться за счет реинвестирования собственной прибыли без привлечения сторонних инвестиций». Она также добавила, что фонд заинтересован оставаться в проекте до тех пор, пока компания активно растет и ей необходимы компетенции ЕЦИ.

Touch занимается производством зарядных станций для электромобилей и программного обеспечения для работы зарядной инфраструктуры. Компания предлагает сервис зарядки с полным сопровождением для всех участников электромобильного рынка.

Выручка Touch по итогам 2022 года составила 40,3 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2021 годом в 3,5 раза. Чистая прибыль достигла 640 тыс. рублей против 240 тыс. годом ранее.

Партнерство Touch и Евразийского центра инноваций началось с программы акселерации 2021 года. Стартап, как сообщается, совместно с экспертами ЕЦИ «скорректировал стратегию развития в направлении сотрудничества с корпорациями, сформировал план освоения новых рынков, а также увеличил число общественных зарядных станций и корпоративных клиентов».

На сайте Touch сообщается, что компания установила более 450 зарядных станций.

Фото: Touch