Переговоры о новых санкциях в тупике, рост оборота сервисов доставки снижается: главное для бизнеса 12 декабря

Карина Пардаева
ЕС не договорился о девятом пакете антироссийских санкций, ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт, в 2023 году рост оборота сервисов доставки снизится на 44% и другие события 12 декабря — в обзоре RB.RU.
Переговоры о новых санкциях в тупике, рост оборота сервисов доставки снижается: главное для бизнеса 12 декабряКарина Пардаева
Мир
- ЕС пока не договорился о девятом пакете санкций против России. Причиной тупика стало большое количество исключений, которые намеревались ввести европейские государства.
Россия
- Инспекторам рекомендовано не возбуждать дела за следы ряда медикаментов в организме водителей. Речь идет, к примеру, о фенибуте, феназепаме, ряде антидепрессантов.
Финансы
- Банк России намерен ужесточить условия страхования банковских карт и счетов от мошенничества. Такие полисы должны включать риск кражи средств с помощью социальной инженерии. Сейчас они не защищают банковские карты от таких случаев.
- В даркнете растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC и т. п. Однако услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов.
Бизнес
- В 2023 году снизится до 44%. Ряд участников рынка на фоне насыщения рынка в Московском регионе и оттока из столицы активных пользователей возобновили региональную экспансию.
- Отельеры пересмотрели ценовую политику на летний сезон 2023 года, став реже прибегать к скидкам и акциям при раннем бронировании.
- Торговая сеть «Верный» в течение нескольких недель выведет из ассортимента продукцию компании Mars. Причина в поставках продукции Mars в сеть «Верный» «на дискриминационных условиях»: на 11% дороже, чем другим ритейлера.
- Турция, ОАЭ и Грузия возглавили рейтинг самых популярных стран для инвестиций россиян в зарубежную недвижимость по предварительным итогам 2022 года.
Наука
- Ученые Сеченовского университета и Венского медицинского университета разработали вакцину от аллергии на кошек. Она прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям.
Фото на обложке: vchal /
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