ЕС не договорился о девятом пакете антироссийских санкций, ЦБ намерен ужесточить условия страхования банковских карт, в 2023 году рост оборота сервисов доставки снизится на 44% и другие события 12 декабря — в обзоре RB.RU.

Переговоры о новых санкциях в тупике, рост оборота сервисов доставки снижается: главное для бизнеса 12 декабря