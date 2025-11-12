Создатели DeepSeek: ИИ может привести к массовым увольнениям

Китайский исследователь Чэнь Дэли из компании DeepSeek предупредил, что искусственный интеллект может изменить рынок труда в течение десяти лет. Об этом он заявил на World Internet Conference. Как сообщает Yahoo News, большие технологические компании должны взять на себя роль «хранителей человечества» и защитить общество от собственных технологий.

ИИ может разрушить привычный рынок труда

Чэнь Дэли, старший научный сотрудник DeepSeek, предупредил, что современный рынок труда не выдержит конкуренции с алгоритмами: в ближайшие десятилетия искусственный интеллект способен заменить миллионы рабочих мест. Он отметил, что это приведёт не только к безработице, но и к перестройке социальной структуры, где привычные профессии и модели занятости утратят значение.

По словам исследователя, технологические компании должны не просто создавать новые продукты, а открыто предупреждать общество о последствиях своих разработок — становиться теми, кто вовремя подаёт сигнал о рисках и помогает подготовиться к ним.

«Медовый месяц» скоро закончится

Чэнь описал текущий этап развития ИИ как «медовый месяц»: пока технологии не могут самостоятельно решать сложные задачи, люди воспринимают его как инструмент повышения продуктивности. Однако уже через 5–10 лет ситуация может измениться — системы станут более автономными и начнут конкурировать с людьми за эффективность.

По мнению эксперта, этот переход будет болезненным: сначала ИИ принесёт бизнесу рост эффективности, но вскоре вызовет массовую автоматизацию и увольнения, к которым общество не готово.

DeepSeek соревнуется с OpenAI

Для самой DeepSeek такие заявления звучат парадоксально. Стартап основанный в 2023-м, так резко ворвался на рынок, что стал символом китайского технологического рывка, выпустив reasoning-модель*Это тип искусственного интеллекта, который умеет логически рассуждать и объяснять ход своих выводов, а не просто выдавать ответ.

, способную конкурировать с ChatGPT по качеству и при этом стоить в разы дешевле. После успеха DeepSeek компания OpenAI запустила собственную линейку моделей с открытым кодом — GPT-oss.

Теперь в компании говорят о необходимости замедлить гонку и сделать технологические корпорации этическими фильтрами и регуляторами прогресса.

Сейчас слова Чэня Дэли звучат как голос изнутри индустрии, которая впервые не продаёт будущее, а предупреждает о его цене.

Контекст

В Китае DeepSeek уже входит в число «шести малых драконов» — ключевых компаний, развивающих национальный искусственный интеллект. По мнению экспертов рынка, в будущем именно китайские системы могут получить глобальное преимущество и стать стандартом для науки и бизнеса.

Тема ответственности за развитие ИИ становится глобальной. Так, Microsoft AI недавно объявил о создании cвоего «человекоцентричного суперинтеллекта» — управляемого ИИ, который должен служить человеку, а не заменять его.