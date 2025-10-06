Зарплаты директоров по кибербезопасности выросли на 30%

За три года средние зарплаты директоров по кибербезопасности выросли почти на треть — до 500 тыс. рублей в Москве и 470 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, сообщают SuperJob и Positive Technologies по итогам совместного исследования. Максимальные предложения для директора по КБ достигают 1 млн рублей в столице и 950 тыс. рублей на северо-западе.

Самые высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге

Согласно данным SuperJob, руководители отделов информационной безопасности получают в среднем 350 тыс. рублей в Москве и 310 тыс. рублей в Санкт-Петербурге, а максимальные оклады достигают 600 тыс. и 530 тыс. рублей соответственно.

Специалисты по защите информации в столице зарабатывают 230 тыс. рублей в месяц (до 400 тыс. рублей при высоких квалификациях), а в Петербурге — 190 тыс. рублей, максимум — 350 тыс. рублей. Пентестеры (занимаются оценкой безопасности компьютерных систем) получают сопоставимо — 220 тыс. рублей в Москве и 180 тыс. рублей в Петербурге, с верхней планкой также в 400 тыс. и 350 тыс. рублей соответственно.

Наибольший рост пришелся на две столицы

Темпы роста зарплат различаются по позициям. За год сильнее всего выросли доходы у топ-менеджеров: +11% в Москве и +12% в Санкт-Петербурге. У руководителей отделов ИБ — +6% и +7%, у специалистов по ИБ и пентестеров — +10% и +6% соответственно.

За три года CISO (Chief Information Security Officer — директор по информационной безопасности) прибавили в среднем 32% в Москве и 31% в Петербурге. Зарплаты специалистов по информационной безопасности выросли на 31% и 27%, тогда как руководители отделов прибавили лишь 17% и 15% соответственно.

Почему топы и «технари» дорожают быстрее

SuperJob объясняет разницу в динамике дефицитом «узких» специалистов и повышением сложности угроз. Компании конкурируют за опытных экспертов, способных предотвращать инциденты и автоматизировать процессы. Их вклад легко оценить в деньгах — одна предотвращённая атака может сэкономить бизнесу миллионы рублей.

Руководящие должности, наоборот, растут медленнее: спрос на мидл-менеджеров остаётся высоким, а количество вакансий ограничено. Кроме того, управленческие навыки (soft skills) развиваются медленнее, чем техническая экспертиза, и компании не готовы платить за них ту же премию, что за редкие инженерные компетенции.

Рынок реагирует на рост угроз

Руководитель образовательных программ Positive Education (Positive Technologies) Анастасия Федорова отметила, что рост числа и сложности кибератак на российские компании напрямую влияет на рынок труда. По её словам, роль специалистов по информационной безопасности существенно возросла, что отражается в уровне их доходов — особенно у директоров по кибербезопасности, которые отвечают за защиту IT-активов и бесперебойность их работы.

Контекст

Рынок труда в сфере кибербезопасности остаётся одним из самых «горячих» в IT-секторе. Компании ищут не просто администраторов защиты, а экспертов, способных управлять угрозами в режиме реального времени.

Дефицит кадров усиливается из-за ускоренной цифровизации бизнеса. В ближайшие годы аналитики ожидают дальнейший рост спроса на специалистов по ИБ — прежде всего пентестеров, архитекторов безопасности и инженеров по реагированию на инциденты.

Фото: Georgijevic / Getty Images