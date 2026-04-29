Выручка российского бигтеха выросла до 8,9 трлн ₽ — почти 80% рынка контролируют 10 компаний

Российский бигтех в 2025 году вырос на 27% — обороты рынка достигли 8,9 трлн рублей, сообщает Forbes со ссылкой на Smart Ranking. Аналитики отмечают, что рынок становится более концентрированным — всё больше выручки приходится на 10 крупнейших компаний страны.

Главные бигтех-компании России увеличили выручку на 1,7 трлн рублей

В 2024 году на 10 крупнейших российских бигтех-компаний приходилось 70% выручки всего рынка. В 2025-м доля доходов лучших разработчиков достигла 76,4%.

Топ-10 организаций заработали 6,82 трлн рублей — на 1,7 трлн рублей больше, чем годом ранее. Аналитики Smart Ranking отмечают, что компаниям становится сложнее стать лучшими на российском рынке. Чтобы попасть в топ-10 или даже топ-20, требуется гораздо больше инвестиций, чем раньше.

Читайте также: МТС начал выпуск модульных дата-центров: бизнес сможет обрабатывать данные уже на начальном этапе строительства ЦОД

Эксперты, с которыми пообщался Forbes, сообщают: объём рынка почти в 9 трлн рублей делает бигтех одной из ключевых отраслей экономики. Для сравнения — рынок промышленной робототехники в 2025 году составил 7,86 млрд рублей.

Экосистемы развиваются быстрее всего

Сильнее всего выросла выручка экосистем — компаний с несколькими цифровыми сервисами, объединенными общей инфраструктурой и клиентской базой. В 2025 году девять бигтех-игроков заработали 6,56 трлн рублей против 4,88 трлн годом ранее — рост составил 34,4%. Доля экосистем в выручке всего российского рынка технологических компаний достигла 73,4%.

Читайте также: Ozon вышел из убытка: в I квартале 2026 года чистая прибыль компании составила 4,5 млрд ₽

Основной вклад в рост обеспечили продажи, связанные с экосистемами и маркетплейсами:

Ozon увеличил выручку на 62,1%,

Т-Банк — на 45,5%,

МТС — на 41,1%,

Авито — на 35%,

Яндекс — на 31,6%,

Wildberries & Russ — на 27,4%.

Аналитики Smart Ranking отмечают, что именно мультисервисные модели обеспечивают основные потоки доходов за счёт объединения различных направлений в одной организации.

Растёт доля компаний, производящих B2B-продукты

Самой массовой категорией в рейтинге 2025 года оставались компании сегмента «IT-сервисы и ПО» — 37 участников из 100. Их совокупная выручка достигла 1,54 трлн рублей — против 1,40 трлн в 2024-м. Ключевое изменение связано не с объёмом, а со сменой состава: снижается роль интеграторов, объединяющих разные ПО в единую систему, но растёт доля вендоров, платформ и собственных B2B-продуктов.

По данным Smart Ranking, в топ-100 увеличивается число компаний с собственными масштабируемыми продуктами и платформами. Среди примеров — система корпоративного обучения iSpring, платформа автоматизации бизнес-процессов Lansoft, ПО для ресторанов и кафе iiko и сервис лидогенерации Flocktory.

Аналитики Smart Ranking также отмечают усиление нишевых технологических игроков: разработчик технологий в сфере кибербезопасности F6, торговая платформа B2B-RTS и создатель бионических протезов Моторика.

Читайте также: Яндекс опубликовал финансовые итоги за I квартал 2026 года: выручка выросла на 22% — до 372,7 млрд ₽