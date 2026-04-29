Выручка российского бигтеха выросла до 8,9 трлн ₽ — почти 80% рынка контролируют 10 компаний

Выручка российского бигтеха выросла до 8,9 трлн ₽ — почти 80% рынка контролируют 10 компанийРост доходов крупнейших технологических компаний в России составил 27%
Российский бигтех в 2025 году вырос на 27% — обороты рынка достигли 8,9 трлн рублей, сообщает Forbes со ссылкой на Smart Ranking. Аналитики отмечают, что рынок становится более концентрированным — всё больше выручки приходится на 10 крупнейших компаний страны.
Главные бигтех-компании России увеличили выручку на 1,7 трлн рублей
В 2024 году на 10 крупнейших российских бигтех-компаний приходилось 70% выручки всего рынка. В 2025-м доля доходов лучших разработчиков достигла 76,4%.
Топ-10 организаций заработали 6,82 трлн рублей — на 1,7 трлн рублей больше, чем годом ранее. Аналитики Smart Ranking отмечают, что компаниям становится сложнее стать лучшими на российском рынке. Чтобы попасть в топ-10 или даже топ-20, требуется гораздо больше инвестиций, чем раньше.
Эксперты, с которыми пообщался Forbes, сообщают: объём рынка почти в 9 трлн рублей делает бигтех одной из ключевых отраслей экономики. Для сравнения — рынок промышленной робототехники в 2025 году составил 7,86 млрд рублей.
Экосистемы развиваются быстрее всего
Сильнее всего выросла выручка экосистем — компаний с несколькими цифровыми сервисами, объединенными общей инфраструктурой и клиентской базой. В 2025 году девять бигтех-игроков заработали 6,56 трлн рублей против 4,88 трлн годом ранее — рост составил 34,4%. Доля экосистем в выручке всего российского рынка технологических компаний достигла 73,4%.
Основной вклад в рост обеспечили продажи, связанные с экосистемами и маркетплейсами:
- Ozon увеличил выручку на 62,1%,
- Т-Банк — на 45,5%,
- МТС — на 41,1%,
- Авито — на 35%,
- Яндекс — на 31,6%,
- Wildberries & Russ — на 27,4%.
Аналитики Smart Ranking отмечают, что именно мультисервисные модели обеспечивают основные потоки доходов за счёт объединения различных направлений в одной организации.
Растёт доля компаний, производящих B2B-продукты
Самой массовой категорией в рейтинге 2025 года оставались компании сегмента «IT-сервисы и ПО» — 37 участников из 100. Их совокупная выручка достигла 1,54 трлн рублей — против 1,40 трлн в 2024-м. Ключевое изменение связано не с объёмом, а со сменой состава: снижается роль интеграторов, объединяющих разные ПО в единую систему, но растёт доля вендоров, платформ и собственных B2B-продуктов.
По данным Smart Ranking, в топ-100 увеличивается число компаний с собственными масштабируемыми продуктами и платформами. Среди примеров — система корпоративного обучения iSpring, платформа автоматизации бизнес-процессов Lansoft, ПО для ресторанов и кафе iiko и сервис лидогенерации Flocktory.
Аналитики Smart Ranking также отмечают усиление нишевых технологических игроков: разработчик технологий в сфере кибербезопасности F6, торговая платформа B2B-RTS и создатель бионических протезов Моторика.
