Более 80% россиян пользуются экспресс-доставкой после окончания самоизоляции — опрос

Запрос на экспресс-доставку в российских городах сохраняется и после снятий ограничений, говорится в исследовании «Яндекса».

87% пользователей, которые заказывали товары и посылки на дом во время пандемии, намерены пользоваться экспресс-доставкой и после отмены самоизоляции.

Около 56% опрошенных заявили, что заказывают домой товары в том же или даже больших объемах, чем во время самоизоляции. Еще 31% лишь незначительно сократили количество своих заказов, но не намерены отказываться от доставки.

Что заказывали и продолжают заказывать на дом россияне:

44,5% опрошенных — готовая еда и продукты;

32,5% — рабочие документы;

32,5% — подарки;

22% — гаджеты и бытовая техника;

17,2% — одежда и обувь.

По данным «Яндекс.Такси», среднее время доставки посылки составило 40-60 минут (включая в том числе время водителя на то, чтобы забрать заказ). С марта 2020 года в 5,5 раз выросло число компаний, которые готовы подключить таксистов к доставке товаров.

Результаты собраны на основе опроса пользователей интернета, проведенного с помощью аналитического сервиса «Яндекс.Взгляд» в мае 2020 года.

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