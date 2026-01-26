Глава Газпром-Медиа Александр Жаров — о миссии холдинга

Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров эксклюзивно рассказал Russian Business о личной миссии и стратегических ориентирах холдинга. По его словам, в современном мире медиа — это форма служения государству и обществу, а также «инфраструктура смыслов». В таком случае миссия холдинга — создавать контент, наполненный содержанием, которое «объединяет, просвещает и задает высокую культурную планку».

«Расчётливые пассионарии» — новая формула эпохи

Как отметил Александр Жаров, реальность, в которой мы существуемт, характеризуется пересмотром старых моделей и формированием новых. По его словам, в этих условиях требуется сочетание смелости и стратегической расчетливости — особенно при принятии управленческих решений.

«”Расчётливые пассионарии” — это не просто яркий образ, а формула успеха в условиях, когда старые модели пересматриваются, а новые только формируются», — рассказал редакции Russian Business глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

Он подчеркнул, что такой подход предполагает готовность к амбициозным целям при одновременном «холодном анализе рисков и возможностей» и отказе от резких, несистемных действий.

Говоря о собственных ориентирах, глава «Газпром-Медиа» подчеркнул, что в работе руководствуется принципом ответственности и последовательности.

«Мою личную позицию определяет принцип "Делай, что должен, и будь, что будет“», — отметил Александр Жаров.

Он также добавил, что в этом подходе сочетаются и «смирение перед непредсказуемостью мира», и «дисциплина ежедневного служения своему делу».

Цель холдинга — лидерство по рынку и доверие аудитории

Как рассказал Russian Business Александр Жаров, на сегодняшний день его личная миссия — обеспечение безусловного лидерства «Газпром-Медиа Холдинга». Он также подчеркнул, что для него принципиально важно не только положение компании на рынке, но и уровень доверия со стороны аудитории.

При этом финансовые показатели и деньги являются не самоцелью, а «необходимым ресурсом и показателем эффективности».

По мнению главы холдинга, лидерство «Газпром-Медиа» выходит за рамки сугубо бизнес-задач. Сегодня медиа — инфраструктура, формирующая общественное и культурное пространство, а также форма служения государству и обществу.

«В современном мире медиа — это инфраструктура смыслов», — резюмировал Александр Жаров.

В таком случаем миссия холдинга заключается в том, чтобы эта инфраструктура была мощной, современной и «наполненной содержанием, которое объединяет, просвещает и задает высокую культурную планку».

Остаться в истории — не цель, а результат

Александр Жаров отметил, что не ставит перед собой задачу «остаться в истории». По его словам, подобные оценки возможны только по итогам проделанной работы.

«Остаться или не остаться в истории — это не цель. Это результат», — подчеркнул Жаров.

По словам главы холдинга, лишь время покажет, случится это или нет.

Контекст

Ранее Александр Жаров сообщил о планах по развитию цифровой экосистемы холдинга. По его словам, ежедневная аудитория видеохостинга Rutube может вырасти до 35 млн пользователей к концу 2026 года, при текущем уровне около 26 млн человек в день.

Также холдинг объединяет цифровые сервисы вокруг Rutube. Сервис коротких видео Yappy уже работает как Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier планируется технологически интегрировать с платформой, сохранив его как отдельный бренд.