«Деньги — не самоцель»: Александр Жаров — о миссии Газпром-Медиа и планах остаться в истории
Глава Газпром-Медиа Александр Жаров — о миссии холдинга
Глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров эксклюзивно рассказал Russian Business о личной миссии и стратегических ориентирах холдинга. По его словам, в современном мире медиа — это форма служения государству и обществу, а также «инфраструктура смыслов». В таком случае миссия холдинга — создавать контент, наполненный содержанием, которое «объединяет, просвещает и задает высокую культурную планку».
«Расчётливые пассионарии» — новая формула эпохи
Как отметил Александр Жаров, реальность, в которой мы существуемт, характеризуется пересмотром старых моделей и формированием новых. По его словам, в этих условиях требуется сочетание смелости и стратегической расчетливости — особенно при принятии управленческих решений.
«”Расчётливые пассионарии” — это не просто яркий образ, а формула успеха в условиях, когда старые модели пересматриваются, а новые только формируются», — рассказал редакции Russian Business глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.
Он подчеркнул, что такой подход предполагает готовность к амбициозным целям при одновременном «холодном анализе рисков и возможностей» и отказе от резких, несистемных действий.
Говоря о собственных ориентирах, глава «Газпром-Медиа» подчеркнул, что в работе руководствуется принципом ответственности и последовательности.
«Мою личную позицию определяет принцип "Делай, что должен, и будь, что будет“», — отметил Александр Жаров.
Он также добавил, что в этом подходе сочетаются и «смирение перед непредсказуемостью мира», и «дисциплина ежедневного служения своему делу».
Цель холдинга — лидерство по рынку и доверие аудитории
Как рассказал Russian Business Александр Жаров, на сегодняшний день его личная миссия — обеспечение безусловного лидерства «Газпром-Медиа Холдинга». Он также подчеркнул, что для него принципиально важно не только положение компании на рынке, но и уровень доверия со стороны аудитории.
При этом финансовые показатели и деньги являются не самоцелью, а «необходимым ресурсом и показателем эффективности».
По мнению главы холдинга, лидерство «Газпром-Медиа» выходит за рамки сугубо бизнес-задач. Сегодня медиа — инфраструктура, формирующая общественное и культурное пространство, а также форма служения государству и обществу.
«В современном мире медиа — это инфраструктура смыслов», — резюмировал Александр Жаров.
В таком случаем миссия холдинга заключается в том, чтобы эта инфраструктура была мощной, современной и «наполненной содержанием, которое объединяет, просвещает и задает высокую культурную планку».
Остаться в истории — не цель, а результат
Александр Жаров отметил, что не ставит перед собой задачу «остаться в истории». По его словам, подобные оценки возможны только по итогам проделанной работы.
«Остаться или не остаться в истории — это не цель. Это результат», — подчеркнул Жаров.
По словам главы холдинга, лишь время покажет, случится это или нет.
Контекст
Ранее Александр Жаров сообщил о планах по развитию цифровой экосистемы холдинга. По его словам, ежедневная аудитория видеохостинга Rutube может вырасти до 35 млн пользователей к концу 2026 года, при текущем уровне около 26 млн человек в день.
Также холдинг объединяет цифровые сервисы вокруг Rutube. Сервис коротких видео Yappy уже работает как Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр Premier планируется технологически интегрировать с платформой, сохранив его как отдельный бренд.
