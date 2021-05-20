Ex-партнеры голландского бюро создали бесплатный сервис для проектирования квартиры «под ключ»

Бывшие партнеры голландского архитектурного бюро SVESMI создали бесплатный сервис, в котором можно создать проект квартиры с нуля. Программа сама предложит планировку, подберет строительные и отделочные материалы и составит смету.

Сервис Material предлагает разработать дизайн на базе скандинавского стиля из 90 тысяч комбинаций. В конфигураторе можно менять цвета стен, подбирать плинтусы, карнизы и напольное покрытие.

«Сервис будет одинаково полезен тем, кто не закладывал в бюджет расходы на дизайнера, и тем, у кого уже есть визуализация будущего интерьера, но нет понимания, где искать подходящие материалы и в какую стоимость выльется финальный список закупки», – подчеркнули в компании.

Услуга доступна для любого типа квартиры или дома. После завершения проектирования пользователю предоставляется смета, расчет по которой можно провести онлайн. После этого купленные товары доставят на дом.

«Благодаря алгоритмам, заложенным в сервисе, пользователи автоматически получат точный расчет необходимого количества материалов с учетом размеров их квартиры и рекомендаций производителей», – отметил генеральный директор и сооснователь сервиса Material Павел Руэда.

Полный функционал сервиса Material пока доступен только жителям Москвы и Московской области, но, «при большом желании компания отправит груз в другие регионы».

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Фото на обложке: Material