Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ex-партнеры голландского бюро создали бесплатный сервис для проектирования квартиры «под ключ»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие партнеры голландского архитектурного бюро SVESMI создали бесплатный сервис, в котором можно создать проект квартиры с нуля. Программа сама предложит планировку, подберет строительные и отделочные материалы и составит смету.

Ex-партнеры голландского бюро создали бесплатный сервис для проектирования квартиры «под ключ»

Сервис Material предлагает разработать дизайн на базе скандинавского стиля из 90 тысяч комбинаций. В конфигураторе можно менять цвета стен, подбирать плинтусы, карнизы и напольное покрытие.

«Сервис будет одинаково полезен тем, кто не закладывал в бюджет расходы на дизайнера, и тем, у кого уже есть визуализация будущего интерьера, но нет понимания, где искать подходящие материалы и в какую стоимость выльется финальный список закупки», – подчеркнули в компании. 

Услуга доступна для любого типа квартиры или дома. После завершения проектирования пользователю предоставляется смета, расчет по которой можно провести онлайн. После этого купленные товары доставят на дом.

«Благодаря алгоритмам, заложенным в сервисе, пользователи автоматически получат точный расчет необходимого количества материалов с учетом размеров их квартиры и рекомендаций производителей», – отметил генеральный директор и сооснователь сервиса Material Павел Руэда.

Полный функционал сервиса Material пока доступен только жителям Москвы и Московской области, но, «при большом желании компания отправит груз в другие регионы».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Material

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Just AI разрешит пользоваться своими технологиями для обучения студентов
  2. 2 «ИКЕА» показала как сделать «хрущевку» удобной для инвалидов
  3. 3 Facebook отказала российским властям по каждому запросу о выдаче данных пользователей
  4. 4 «Альфа-Банк» запустил бесплатную онлайн-регистрацию юридических лиц
  5. 5 «Почта России» начнёт продавать российское вино онлайн
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ