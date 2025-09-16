Золотое Яблоко и Авито: треть россиян любит ночной шопинг

Ночной шопинг перестал быть экзотикой и превратился в массовую привычку. По данным «Золотого Яблока» и «Авито», треть россиян совершают покупки в период с 00:00 до 6:00, объясняя это нехваткой времени днём или желанием порадовать себя. Более того, именно ночью фиксируются самые высокие средние чеки.

Причина всех ночных покупок

Главная мотивация подобного шопинга — эмоциональная компенсация: 33% респондентов признались, что ночью они «балуют себя» после тяжёлого дня. Ещё 29% заявили, что просто не находят времени днём. Для 24% ночь — это возможность спокойно подумать и принять взвешенное решение о покупке.

Психологи подтверждают этот сценарий.

«Для многих именно ночь — это время, когда можно побыть наедине с собой. У мам, уложивших детей, и у взрослых после напряжённого дня возникает естественное желание расслабиться. Покупки, как и еда, становятся простым способом быстро снять напряжение», — объясняет Елена Шидловская из «Скандинавского Центра Здоровья».

Главное — не пожалеть утром

58% опрошенных заявили, что утром вообще никак не рефлексируют о ночных тратах. Ещё 18% радуются, что решились на покупку. 17% сомневаются в её нужности, но признают, что удовольствие в моменте перевесило. Только 7% откровенно жалеют о потраченных деньгах.

Экономисты советуют заранее выделять «фонд удовольствий», чтобы импульсивные расходы не превращались в стресс.

«Финансовая грамотность предполагает баланс между строгим контролем и гибкостью. Практическое правило — не более 5–10% от ежемесячного дохода на незапланированные радости», — советует Григорий Баженов, научный сотрудник Экономического факультета МГУ.

В лидерах — уходовая косметика и стройматериалы

В «Золотом Яблоке» лидируют уходовая и декоративная косметика: маски, патчи, шампуни, средства для бровей. На «Авито» ночью чаще всего покупают запчасти, стройматериалы, одежду и обувь. Здесь больше практичных и «срочных» заказов, а также планирование крупных трат.

Почти половина заказов приходится на промежуток между полуночью и часом ночи. Но настоящий всплеск наступает под утро: у женщин число покупок в 5–6 утра увеличивается на 51%, у мужчин — на 48%. По словам Георгия Баженова, это связано с подготовкой к дню: люди покупают то, что смогут забрать днём в ПВЗ или заказать с доставкой в офис.

Самые высокие чеки

Ночь — время самых крупных трат. В «Авито» средний чек в полночь достигает почти 3900 ₽, тогда как днём и вечером он падает до 2200–2400 ₽. В «Золотом Яблоке» пик наступает в два часа ночи: средний заказ — 5286 ₽. Мужчины в среднем тратят на 25% больше женщин: 6255 ₽ против 5010 ₽.

Региональная специфика тоже заметна. В Москве ночной чек составляет около 4200 ₽, в Новосибирске — 4100 ₽. В Петербурге и Краснодаре ночью чаще заказывают электронику, а косметика остаётся фаворитом в центральных регионах. На Урале пик вечерних покупок смещается на 20:00, тогда как в столицах он фиксируется часом раньше.

Контекст

Эксперты советуют относиться к ночным покупкам как к эмоциональной практике, которую можно контролировать. Для начала специалисты советуют проверить, как вы себя чувствуете. Если вдруг вы чувствуете голод, злость, одиночество или усталость, попробуйте отложить покупку, успокоиться и закрыть эти потребности. Так ночной шопинг можно превратить в управляемый инструмент для поддержания настроения.