Для жителей России планируют отменить визовый режим с Мьянмой

Соглашение об отмене виз с Мьянмой планируют подписать на Восточном экономическом форуме. В настоящее время россияне могут посещать эту страну без визы, но срок такого визита ограничен 30 днями.
В ближайшее время могут произойти изменения в законодательстве, которые позволят гражданам РФ задержаться в этой стране подольше. Подробности сообщает ТАСС. Издание приводит заявление заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова.
По его словам, Мьянма — это один из приоритетов в настоящее время. Предполагается, что соглашение подпишут уже в сентябре. Это может стать хорошим примером для других стран, с которыми активно работает Россия.
Вахруков добавил, что сейчас продолжается работа по вопросу отмены туристических виз для граждан Бахрейна, Омана, Кувейта, Малайзии и Саудовской Аравии. Необходимые документы уже готовы, их рассматривают страны-партнеры.Ранее мы рассказывали, что каждый десятый россиянин, подавший заявление на шенгенскую визу, столкнулся с отказом в 2023 году.
Фото на обложке: ADS /
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