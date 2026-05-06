Доход онлайн-школ в первый год составляет 815 тыс. ₽ в месяц: популярнее всего — курсы повышения квалификации

Онлайн-школы, запустившиеся в 2025-м, заработали более 6,75 млрд рублей, сообщает платформа для запуска курсов GetCourse. За 2024 год открылись свыше 5 тысяч новых проектов, ещё 3 тысячи — в прошлом году. Самые популярные программы связаны с повышением квалификации или сменой профессии.

Почти 800 новых школ вышли на выручку свыше 1 млн ₽ в 2025-м

В среднем образовательные проекты, запустившие продажи в 2025-м, зарабатывали 815 543 рубля в месяц:

более 260 школ показывали ежемесячную выручку выше 1 млн рублей,

20 проектов стабильно превышали планку в 10 млн рублей в месяц.

Онлайн-школам, которые в 2025 году смогли заработать более 1 млн рублей, в среднем требовалось около двух месяцев, чтобы заработать свой первый миллион рублей выручки. Около 40% новых проектов вышли на первый миллион оборота менее чем за полгода после запуска.

1781 школа, которая начала работать в 2025-м, заработала уже свыше 100 тыс. рублей — более половины от всех новых проектов,

777 онлайн-школ, которые начали работать в прошлом году, преодолели отметку в 1 млн рублей выручки,

129 проектов заработали более 10 млн рублей,

8 школ смогли выйти на годовой оборот свыше 100 млн рублей.

Профессиональные навыки — самое востребованное направление курсов

Самыми востребованными категориями среди новых запусков оказались:

повышение квалификации или смена профессии — на них пришлось 29% всех новых школ,

направление «Бизнес и предпринимательство» — 15% онлайн-школ,

направление «Здоровье и фитнес» — 13% проектов,

курсы по финансам и инвестициям — 10% онлайн-школ,

обучение по теме психологии и отношений — 8% курсов.

Самую большую выручку за 2025 год получили новые школы, которые предоставляют курсы по профессиональной переподготовке и дают возможность освоить новую специальность. Их оборот превысил 1,7 млрд рублей.

Чуть меньше за прошлый год удалось заработать онлайн-школам по финансам и инвестициям — их выручка составила более 1,07 млрд рублей. В сегменте «Бизнес и предпринимательство» новые школы получили выручку 847,3 млн рублей.

Школы, обучающие работе с нейросетями, заработали более 410 млн ₽

Отдельным трендом рынка онлайн-образования стали проекты, посвящённые искусственному интеллекту. В 2025 году было запущено более 50 онлайн-школ, в которых обучают работе с нейросетями.

Речь идёт как о новых профессиях — например, ИИ-креаторах и специалистах по работе с нейросетями, — так и о курсах, где ИИ рассматривается как дополнительный навык для работы и бизнеса.

Совокупный оборот новых школ, обучающих работе с ИИ, превысил 410 млн рублей.

Более 40% новых проектов стартовали в начале 2025 года

Исследование также зафиксировало выраженную сезонность запусков. Более 40% новых школ начали продажи в первом квартале и апреле 2025 года:

на январь, февраль и март пришлось по 11% запусков,

на апрель — 10%.

Представители GetCourse отметили, что рынок онлайн-образования становится более зрелым: пользователи чаще ориентируются на доверие к экспертам и практическую ценность программ.

Устойчивее всего себя чувствуют онлайн-школы, которые работают несколько лет и формируют собственную базу лояльных учеников. При этом новые успешные проекты делают ставку на прикладные навыки, новые профессии, нейросети, управление финансами и здоровье.