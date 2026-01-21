Застройщики в России получили рекордный доход в 2025-м

В 2025 году российские застройщики получили рекордную выручку за всё время существования первичного рынка — 5,57 трлн рублей. По данным журнала недвижимости Движение.ру, продажи жилья в новостройках превысили показатели 2024 года и по деньгам, и по количеству сделок. Основной вклад в рост спроса внесли изменения в программу льготной семейной ипотеки.

Доходы застройщиков на первичном рынке выросли на 12,7% за год

Движение.ру проанализировал данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). По информации журнала, с января по декабрь 2025 года совокупная выручка девелоперов составила 5,57 трлн рублей. Это максимальный показатель за всю историю российского рынка новостроек. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году — 5,25 трлн рублей.

По сравнению с 2024 годом доходы застройщиков выросли на 12,7%. Для сравнения: в 2024 году выручка составляла 4,94 трлн рублей, а в 2021–2022 годах не превышала 3,5 трлн рублей.

Девелоперы продали 584 тыс. квартир на первичном рынке

Рост был зафиксирован не только в деньгах, но и в количестве проданных квартир. В 2025 году девелоперы реализовали 584,1 тыс. лотов — на 2,4% больше, чем годом ранее.

В 2024 году было продано 570,5 тыс. квартир, а максимальный объём за последние годы пришёлся на 2023 год — 729,3 тыс. лотов.

Пик спроса — конец 2025 года

По данным «Движение.ру», стимулирующий эффект изменений в программе семейной ипотеки и обсуждение её дальнейшего ужесточения подстегнули спрос сильнее, чем отмена базовой льготной ипотеки на новостройки под 8% летом 2024 года.

Руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин отметил, что ежемесячные пики продаж начали фиксироваться с октября 2025 года. В декабре был установлен абсолютный рекорд — 84 тыс. сделок за месяц.

Нижний Новгород обогнал Москву по росту доходов застройщиков

Выручка девелоперов выросла в большинстве крупных городов России. Самый высокий темп роста показал Нижний Новгород: за год доходы застройщиков увеличились на 49% — с 44,7 млрд до 66,7 млрд рублей.

Существенный прирост в диапазоне 20–30% также зафиксирован в ряде регионов. В Перми выручка выросла на 27,9% — с 51,1 млрд до 65,4 млрд рублей, в Омске — на 25,6%, с 14,1 млрд до 17,7 млрд рублей, в Ростове-на-Дону — на 23%, с 91,2 млрд до 112,2 млрд рублей.

В Москве выручка застройщиков увеличилась на 18,5% и достигла 1,96 трлн рублей против 1,66 трлн годом ранее, что делает столицу крупнейшим рынком первичного жилья в стране по объёму продаж

Самое сильное падение доходов застройщиков — в Красноярске

Снижение доходов застройщиков в 2025 году зафиксировано в пяти крупных городах: Екатеринбурге, Самаре, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Красноярске. Наиболее заметное падение показал Красноярск — минус 8,6% год к году.

Кроме того, по итогам 2025 года в восьми мегаполисах зафиксирована отрицательная динамика продаж по числу реализованных квартир. Наиболее заметное снижение количества сделок произошло в Красноярске (–17,1%), Краснодаре (–11,2%) и Санкт-Петербурге (–10,7%).