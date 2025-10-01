Доходы разработчиков выросли на 13,5% и превысили 200 тысяч ₽: IT сохраняет лидерство по уровню зарплат в России
В 2025-м средняя зарплата в айти превысила 200 тыс. ₽
Средняя зарплата сотрудников софтверных компаний в 2024 году выросла на 13,5% и достигла 200 тыс. рублей — это более чем в два раза выше среднероссийского уровня (88 тыс. рублей). Однако по темпам роста IT впервые уступила остальным отраслям: общий прирост по экономике составил 18,3%. Эксперты отмечают, что рынок вышел из перегретого состояния, а зарплата перестаёт быть главным аргументом при найме.
+200% к зарплате за десять лет
По данным компании «Руссофт», за последнее десятилетие доходы IT-специалистов увеличились на 218% в рублях, но всего на 10% в долларовом выражении. В 2014–2016 годах разработчики сохраняли ощутимый отрыв от остальной экономики, но начиная с 2017-го преимущество по темпам роста исчезло. В 2018–2019 годах динамика в IT и по стране сравнялась, а в 2024-м отставание стало очевидным.
Единственным исключением остаётся пандемийный 2020 год, когда спрос на цифровые продукты резко вырос: тогда зарплаты в IT прибавили 11% при среднероссийском росте на уровне 6%. Но этот всплеск оказался временным. Последующие годы закрепили тренд: темпы роста зарплат разработчиков перестали выделяться, даже несмотря на их высокий абсолютный уровень.
Сотрудники ценят не деньги, а профессиональное развитие
Дарья Цирулева, HR-директор ГК «КОРУС Консалтинг», отмечает, что уровень зарплаты в IT по-прежнему имеет значение, но уже перестал быть единственным решающим фактором. По её словам, для многих специалистов всё большее значение приобретают интересность проектов и условия работы, а практика переманивания сотрудников с помощью двукратного увеличения оффера уходит в прошлое.
Заместитель СТО ГК «Цифровые привычки» Сергей Генералов также считает, что переманивание сотрудников фактически исчезло: на рынке достаточно кандидатов, поэтому компании могут выбирать без чрезмерного завышения предложений. Он указывает, что для российских разработчиков главным остаётся не размер зарплаты в валюте, а покупательская способность внутри страны — валютные выплаты важны в первую очередь тем, кто рассматривает релокацию.
По прогнозу эксперта, в 2025 году рынок может перейти к фактической заморозке зарплат, так как компании будут сокращать бюджеты на найм и снижать ставки
Разница между компаниями и регионами
В 2024 году быстрее всего росли зарплаты в компаниях с оборотом до ₽375 млн (+14,9%), а также в продуктовых проектах (+13,1%). Сервисные компании прибавили меньше — +11,5%. Географический фактор тоже важен: региональные компании показали рост на 14,6%, тогда как в Москве — всего 10,9%.
Но абсолютные суммы по-прежнему остаются выше в столицах. По данным hh.ru, летом 2024 года медианная зарплата в Петербурге была на 23% ниже московской, а в Нижегородской области — на 27%. В отдельных регионах разрыв достигает 40%. Superjob оценивает разницу мягче: Петербург уступает Москве на 17%, Челябинск — на 30%.
Текучка снижается, конкуренция — точечная
Александр Аверин, HR-директор ИТ-экосистемы «Лукоморье», отметил, что текучесть кадров на рынке снижается: специалисты чаще выбирают стабильного работодателя вместо компаний с более высокими, но сомнительными перспективами. По его оценке, в 2025 году рост зарплат в отрасли может составить 10–15% благодаря снижению ключевой ставки и удешевлению заёмных средств.
Фактически конкуренция осталась только за редких специалистов высокой квалификации. Именно они остаются драйвером зарплатных скачков, тогда как для большинства кандидатов компании удерживают предложения в пределах +20–30% к ожиданиям.
Контекст
По итогам 2024 года 86% компаний сообщили о росте средней зарплаты, 12% оставили её без изменений и лишь 2% сократили выплаты. При этом число компаний, где зарплаты выросли более чем на 20%, снизилось с 22% до 16%. В ближайшие годы pарплаты разработчиков останутся выше среднероссийских в абсолюте, но по темпам роста едва ли вернут прежнее лидерство.
Фото: gorodenkoff / Getty Images
- 1 IT-рынку сокращают поддержку и призывают к адаптации: льготный тариф страховых взносов повысят до 15% Минфин повысит льготные страховые взносы для IT до 15% 30 сентября 2025, 19:17
- 2 Фонд оплаты труда в ИТ-секторе в 2025-м — 64 трлн ₽, объём рынка в России — около 4 трлн ₽: рост ожидается в 2026-м Рынок IT в России вырастет до 3,85 трлн руб. в 2025 году 29 сентября 2025, 11:32
- 3 Мосбиржа отказывается от зарубежного софта: уже к 2027 году вся IT-инфраструктура станет полностью российской Мосбиржа инвестирует миллиарды в импортозамещение к 2027 25 сентября 2025, 11:22
- 4 Нетмонет ввёл рейтинг щедрых гостей — теперь чаевые играют в публичность Чаевые влияют на публичный рейтинг в сервисе Нетмонет 23 сентября 2025, 20:07