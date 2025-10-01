В 2025-м средняя зарплата в айти превысила 200 тыс. ₽

Средняя зарплата сотрудников софтверных компаний в 2024 году выросла на 13,5% и достигла 200 тыс. рублей — это более чем в два раза выше среднероссийского уровня (88 тыс. рублей). Однако по темпам роста IT впервые уступила остальным отраслям: общий прирост по экономике составил 18,3%. Эксперты отмечают, что рынок вышел из перегретого состояния, а зарплата перестаёт быть главным аргументом при найме.

+200% к зарплате за десять лет

По данным компании «Руссофт», за последнее десятилетие доходы IT-специалистов увеличились на 218% в рублях, но всего на 10% в долларовом выражении. В 2014–2016 годах разработчики сохраняли ощутимый отрыв от остальной экономики, но начиная с 2017-го преимущество по темпам роста исчезло. В 2018–2019 годах динамика в IT и по стране сравнялась, а в 2024-м отставание стало очевидным.

Единственным исключением остаётся пандемийный 2020 год, когда спрос на цифровые продукты резко вырос: тогда зарплаты в IT прибавили 11% при среднероссийском росте на уровне 6%. Но этот всплеск оказался временным. Последующие годы закрепили тренд: темпы роста зарплат разработчиков перестали выделяться, даже несмотря на их высокий абсолютный уровень.

Сотрудники ценят не деньги, а профессиональное развитие

Дарья Цирулева, HR-директор ГК «КОРУС Консалтинг», отмечает, что уровень зарплаты в IT по-прежнему имеет значение, но уже перестал быть единственным решающим фактором. По её словам, для многих специалистов всё большее значение приобретают интересность проектов и условия работы, а практика переманивания сотрудников с помощью двукратного увеличения оффера уходит в прошлое.

Заместитель СТО ГК «Цифровые привычки» Сергей Генералов также считает, что переманивание сотрудников фактически исчезло: на рынке достаточно кандидатов, поэтому компании могут выбирать без чрезмерного завышения предложений. Он указывает, что для российских разработчиков главным остаётся не размер зарплаты в валюте, а покупательская способность внутри страны — валютные выплаты важны в первую очередь тем, кто рассматривает релокацию.

По прогнозу эксперта, в 2025 году рынок может перейти к фактической заморозке зарплат, так как компании будут сокращать бюджеты на найм и снижать ставки

Разница между компаниями и регионами

В 2024 году быстрее всего росли зарплаты в компаниях с оборотом до ₽375 млн (+14,9%), а также в продуктовых проектах (+13,1%). Сервисные компании прибавили меньше — +11,5%. Географический фактор тоже важен: региональные компании показали рост на 14,6%, тогда как в Москве — всего 10,9%.

Но абсолютные суммы по-прежнему остаются выше в столицах. По данным hh.ru, летом 2024 года медианная зарплата в Петербурге была на 23% ниже московской, а в Нижегородской области — на 27%. В отдельных регионах разрыв достигает 40%. Superjob оценивает разницу мягче: Петербург уступает Москве на 17%, Челябинск — на 30%.

Текучка снижается, конкуренция — точечная

Александр Аверин, HR-директор ИТ-экосистемы «Лукоморье», отметил, что текучесть кадров на рынке снижается: специалисты чаще выбирают стабильного работодателя вместо компаний с более высокими, но сомнительными перспективами. По его оценке, в 2025 году рост зарплат в отрасли может составить 10–15% благодаря снижению ключевой ставки и удешевлению заёмных средств.

Фактически конкуренция осталась только за редких специалистов высокой квалификации. Именно они остаются драйвером зарплатных скачков, тогда как для большинства кандидатов компании удерживают предложения в пределах +20–30% к ожиданиям.

Контекст

По итогам 2024 года 86% компаний сообщили о росте средней зарплаты, 12% оставили её без изменений и лишь 2% сократили выплаты. При этом число компаний, где зарплаты выросли более чем на 20%, снизилось с 22% до 16%. В ближайшие годы pарплаты разработчиков останутся выше среднероссийских в абсолюте, но по темпам роста едва ли вернут прежнее лидерство.





