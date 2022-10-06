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Porsche AG стал самым дорогим производителем автомобилей в Европе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкая Porsche, неделю назад вышедшая на биржу, стала самым дорогим автопроизводителем Европы. По рыночной капитализации компания обогнала материнскую Volkswagen, которая в ходе IPO Porsche привлекла 9,4 млрд евро.

Porsche AG стал самым дорогим производителем автомобилей в Европе

В ходе торгов котировки достигали 93,2 евро за акцию, что равно рыночной капитализации компании в 84,9 млрд евро. Показатель ставит Porsche на первую позицию в списке самых дорогих автопроизводителей Европы. До сих пор этим статусом обладал Volkswagen – концерн, который неделю провел успешное IPO Porsche с привлечением 9,4 млрд евро и вывел его на биржу с оценкой 75,2 млрд евро.

По актуальным на момент публикации данным акции Porsche AG на франкфуртской бирже торгуются по 90,9 евро за штуку. 

Volkswagen сообщил о планах провести IPO Porsche AG в конце 2021 года. Концерн хотел привлечь средства для перехода на производство электромобилей.

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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