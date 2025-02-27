Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Качество обучения в российских автошколах начнут оценивать по количеству аварий с участием выпускников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 27 февраля.
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«Правительство предлагает скорректировать действующее законодательство. Теперь качество таких учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы», — сообщил глава правительства.
Школьный рейтинг. Мишустин отметил, что эти данные будут размещаться и обновляться на специальном информационном ресурсе. Пользователи портала смогут оставлять отзывы об автошколах, что позволит узнать о качестве обучения перед тем, как заключить договор, добавил премьер. «Рассчитываем, что таким образом будет создан объективный рейтинг, который позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов, снизить количество происшествий на транспорте и сделает дороги более безопасными», — заключил Мишустин.
- С 1 января штрафы за превышение скорости на российских дорогах увеличились на 50%. За превышение более чем на 20 км/ч штраф составит 750 рублей, более чем на 40 км/ч — 1,5-2,25 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — 3-3,75 тыс. рублей, более чем на 80 км/ч — 7,5 тыс. рублей. До этого размер штрафов за превышение скорости составлял от 500 до 5 тыс. рублей.
Фото на обложке: alleks19760526 / Shutterstock / FOTODOM
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