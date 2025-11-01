Компенсация за неиспользованный отпуск — 66% в России «за»

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне относятся к идее закрепить за работниками право выбирать — отдыхать или получать денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Большинство — 66% респондентов — инициативу поддержали, посчитав, что решение должно зависеть от самого человека. Против выступил каждый одиннадцатый (11%), ещё 23% затруднились с ответом.

Свобода выбора — главный аргумент поддержки

Поддержавшие идею объясняют, что работник должен сам решать, как распорядиться своими днями отдыха.

«Должно быть право выбора каждого — отдыхать или получить компенсацию», — приводят исследователи типичный ответ участников опроса.

Многие респонденты отметили, что в условиях высоких ставок по вкладам дополнительная сумма может быть выгодно инвестирована или отложена. Другие опрошенные назвали инициативу способом более гибко распоряжаться временем и финансами.

Опасения россиян связаны с риском давления работодателей

11% россиян выступили против введения компенсации за неиспользованный отпуск, а ещё 23% затруднились с ответом, считая, что предложение может привести к злоупотреблениям со стороны работодателей.

Среди аргументов — риск, что компании будут отказывать в отпуске и просто выплачивать деньги, а не обеспечивать полноценный отдых.

Некоторые участники опроса подчеркнули, что работать без отдыха нельзя, особенно в профессиях, связанных с повышенной нагрузкой или риском для здоровья. Другие обратили внимание на проблему «серых» зарплат, при которых компенсации окажутся минимальными.

Пол, возраст и уровень дохода влияют на отношение к идее компенсации отпуска

По данным SuperJob, мужчины чаще женщин поддерживают выплату компенсации (68% против 65%), а среди женщин доля противниц инициативы вдвое выше (14% против 7% у мужчин).

Молодёжь до 35 лет также чаще выступает «за» — 68% поддержали идею, лишь 7% высказались против.

Жители России с доходом до 50 тыс. руб. в месяц выражают сомнение чаще остальных — 17% из них против компенсации.

Среди работников, у которых остаются неиспользованные дни отпуска, уровень поддержки достигает 74%, тогда как среди тех, кто использует отпуск полностью, он снижается до 63%.

Контекст

Опрос провели среди 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов России. Выяснилось, что люди всё чаще выступают за гибкие форматы организации труда и отдыха.

Поддержка идеи компенсации отражает запрос на персонализацию трудовых прав — возможность самостоятельно распоряжаться временем и деньгами.

Фото: paul bradbury / Getty Images