Зарплата дворников составила 51 541 ₽ в месяц

Рынок труда летом 2025 года показал неожиданный результат: быстрее всего зарплаты росли в сегменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления городской инфраструктурой. По статистике «Авито Работы», в этой сфере средние зарплатные предложения работодателей увеличились на 43%. Теперь они составляют 79,6 тыс. рублей в месяц при фиксированном графике занятости.

Рост зарплат у дворников и электриков

На фоне дефицита кадров наибольшие прибавки в зарплатах показали дворники и электрики. Дворники, которые традиционно занимают одну из самых востребованных, но недооценённых позиций, за последний год увеличили свой доход на 25%, получая в среднем 51 541 рубль в месяц.

Доходы электриков выросли на 8%, что принесло им среднюю зарплату в 77 204 рубля. Рост этих зарплат объясняется как увеличением спроса на таких специалистов, так и более гибкими условиями работы, что особенно важно в условиях современных экономических реалий.

Машиностроение и торговля в топе по росту зарплат

На второй позиции оказалось транспортное машиностроение, где средний уровень оплаты труда поднялся на 38% и достиг почти 118 тыс. рублей. Замыкает тройку тяжёлое машиностроение: здесь зарплаты за год увеличились на 35%, а соискатели в среднем могли рассчитывать на 129,6 тыс. рублей. При этом заметный рост показали рабочие профессии внутри отрасли: слесари стали получать на 18% больше (96,7 тыс. рублей), а токари прибавили 13%, доведя доход до 176,7 тыс. рублей.

Четвёртую позицию заняла розничная и оптовая торговля, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 23% и составили 67 473 рубля. На пятом месте — строительство промышленных и инфраструктурных объектов: +22%, до 124 908 рублей.

Конкуренция за кадры

По словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», рост зарплатных предложений отражает стабильный спрос на поддержание городской среды и развитие промышленного производства. Работодатели конкурируют за специалистов и стремятся привлекать их не только зарплатами, но и дополнительными бонусами — соцпакетами, программами обучения и гибкими условиями.

Одновременно интерес к профессиям растёт и со стороны соискателей. Например, количество откликов на вакансии сантехников и дорожных рабочих увеличилось на 13% и 8% соответственно.

Контекст

Сегодня рынок труда смещается в сторону рабочих профессий: именно здесь зарплаты растут быстрее, чем в офисных сферах. Дефицит квалифицированных кадров в промышленности и ЖКХ заставляет компании поднимать ставки и улучшать условия труда. Это показывает, что в ближайшие годы рабочие профессии будут определять динамику занятости в ключевых секторах экономики.