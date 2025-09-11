Дворники в лидерах летнего рынка труда: ЖКХ показывает самые высокие темпы роста зарплат — до 79,6 тыс. ₽ в месяц
Зарплата дворников составила 51 541 ₽ в месяц
Рынок труда летом 2025 года показал неожиданный результат: быстрее всего зарплаты росли в сегменте жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления городской инфраструктурой. По статистике «Авито Работы», в этой сфере средние зарплатные предложения работодателей увеличились на 43%. Теперь они составляют 79,6 тыс. рублей в месяц при фиксированном графике занятости.
Рост зарплат у дворников и электриков
На фоне дефицита кадров наибольшие прибавки в зарплатах показали дворники и электрики. Дворники, которые традиционно занимают одну из самых востребованных, но недооценённых позиций, за последний год увеличили свой доход на 25%, получая в среднем 51 541 рубль в месяц.
Доходы электриков выросли на 8%, что принесло им среднюю зарплату в 77 204 рубля. Рост этих зарплат объясняется как увеличением спроса на таких специалистов, так и более гибкими условиями работы, что особенно важно в условиях современных экономических реалий.
Машиностроение и торговля в топе по росту зарплат
На второй позиции оказалось транспортное машиностроение, где средний уровень оплаты труда поднялся на 38% и достиг почти 118 тыс. рублей. Замыкает тройку тяжёлое машиностроение: здесь зарплаты за год увеличились на 35%, а соискатели в среднем могли рассчитывать на 129,6 тыс. рублей. При этом заметный рост показали рабочие профессии внутри отрасли: слесари стали получать на 18% больше (96,7 тыс. рублей), а токари прибавили 13%, доведя доход до 176,7 тыс. рублей.
Четвёртую позицию заняла розничная и оптовая торговля, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 23% и составили 67 473 рубля. На пятом месте — строительство промышленных и инфраструктурных объектов: +22%, до 124 908 рублей.
Конкуренция за кадры
По словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», рост зарплатных предложений отражает стабильный спрос на поддержание городской среды и развитие промышленного производства. Работодатели конкурируют за специалистов и стремятся привлекать их не только зарплатами, но и дополнительными бонусами — соцпакетами, программами обучения и гибкими условиями.
Одновременно интерес к профессиям растёт и со стороны соискателей. Например, количество откликов на вакансии сантехников и дорожных рабочих увеличилось на 13% и 8% соответственно.
Контекст
Сегодня рынок труда смещается в сторону рабочих профессий: именно здесь зарплаты растут быстрее, чем в офисных сферах. Дефицит квалифицированных кадров в промышленности и ЖКХ заставляет компании поднимать ставки и улучшать условия труда. Это показывает, что в ближайшие годы рабочие профессии будут определять динамику занятости в ключевых секторах экономики.
- 1 Средний чек займов вырос на 25%: зумеры и миллениалы оформили 81%, пенсионеры — всего 2% Зумеры и миллениалы оформили 81% всех займов 11 сентября 2025, 15:41
- 2 Всё ради ChatGPT: OpenAI заключила сделку с Oracle на $300 млрд Акции Oracle выросли на 43% — благодаря $300 млрд от OpenAI 11 сентября 2025, 11:29
- 3 $101 млрд за день: сооснователь Oracle Ларри Эллисон обошёл Маска и стал самым богатым человеком мира Илон Маск больше не самый богатый человек в мире 10 сентября 2025, 19:53
- 4 Китай потратил 1,2 млрд ₽ на VK Рекламу: 88% бюджета пришлись на игровые кампании VK Реклама привлекла 1,2 млрд ₽ от клиентов из Китая 10 сентября 2025, 19:04