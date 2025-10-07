E-commerce метит в омниканальность: «М.Видео» интегрируется с «Яндекс Доставкой» — охватит 15 тысяч точек выдачи
Товары М.Видео можно будет получать через «Яндекс Доставку»
«М.Видео» и «Яндекс Доставка» объявили о стратегическом партнёрстве, которое охватывает более 15 000 пунктов выдачи заказов в 60 регионах России. Теперь покупатели смогут получать технику весом до 30 килограммов через сеть ПВЗ «Яндекс Маркета». Услуга уже доступна на сайте и в приложении ритейлера и на этапе запуска будет бесплатной.
«М.Видео» расширяет сеть через доставку
Партнёрство с «Яндекс Доставкой» даёт «М.Видео» возможность охватить клиентов в тех городах и населённых пунктах, где нет собственных магазинов сети. Сервис объединяет развитую логистическую инфраструктуру и позволяет клиентам выбирать удобный формат получения заказов — от стандартной доставки до самовывоза из ближайшего пункта.
Покупатели все чаще выбирают доставку
По словам генерального директора «М.Видео» Феликса Либа, сотрудничество с «Яндекс Доставкой» стало частью стратегии по развитию омниканальной модели продаж. Он отметил, что покупатели всё чаще выбирают гибкие и быстрые сценарии доставки, а интеграция с технологическим сервисом позволяет объединить опыт крупнейшего ритейлера электроники и одного из лидеров цифровой логистики.
Как работает новая система
Теперь при оформлении заказа на сайте или в приложении «М.Видео» клиент может выбрать доставку через «Яндекс Доставку». Сервис интегрирован в логистическую инфраструктуру ритейлера и работает на базе 15 тысяч пунктов выдачи заказов, включая крупные города и удалённые населённые пункты. Все заказы до 30 кг доступны для доставки в ПВЗ. На старте проект покрывает 60 регионов, а в перспективе охват может быть расширен.
Знаковое технологическое сотрудничество
Интеграция с «М.Видео» для «Яндекс Доставка» стала одной из крупнейших в секторе розничной торговли электроникой. Для обеих компаний проект открывает путь к объединению клиентских данных и созданию персонализированных сценариев взаимодействия с покупателями.
Контекст
Партнёрство с «Яндекс Доставкой» усиливает позиции «М.Видео» как ключевого игрока на рынке e-commerce. На фоне высокой конкуренции в онлайн-ритейле компании стремятся сделать доставку более быстрой и предсказуемой — именно логистика становится новой точкой дифференциации. Для «Яндекса» новое партнерство — способ масштабировать собственную инфраструктуру и закрепиться в сегменте доставки электроники, требующей точности и скорости.
