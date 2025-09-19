Яндекс тестирует Алису в качестве ИИ-агента

ИИ-агенты учатся брать на себя повседневные дела пользователей. Алиса от Яндекса в тестовой версии уже может сама кликать по сайтам, выбирать товары и строить маршруты. Большинство потребителей хотят переложить на ИИ-агента именно онлайн-покупки — с этим связано треть всех запросов. Это важный сигнал рынку: e-commerce, туризм и другие сервисы получают нового конкурента за внимание клиента.

Новая задача ИИ в браузере

Для мирового рынка внедрение ИИ-агентов — не уникальная инновация. Ранее американская компания по разработке ИИ Anthropic запустила расширение для Chrome на базе Claude.

Яндекс не отстает от Chrome и тестирует ИИ-агента на базе Алисы: голосовой помощник перестает быть просто чат-ботом и начинает серфить в интернете как человек. Для российского рынка это важный технологический прорыв.

Сейчас Яндекс отлаживает работу ИИ-агента в альфа-версии — то есть на раннем этапе тестирования, где его проверяют ограниченное количество пользователей Яндекс Браузера.

ИИ-ассистент идет по магазинам

Первые этапы внедрения российского ИИ-агента более чем показательны — он работает как человек: кликает, выбирает, заполняет формы.

32% всех запросов связаны с интернет-магазинами. Алиса успешно отбирает продукты по составу и ищет одежду согласно любому запросу — даже если попросить ее подобрать сложный оттенок. Пользователю остается лишь оплатить.

13% приходится на запросы, связанные с путешествиями. Это — определить популярные места, сверить их с картами и сформировать готовый план прогулки.

10% задач — рутинная работа с документами. Сортировка и редактирование документов, управление электронной почтой тоже успешно уходят на аутсорс.

Интеграция в повседневные сценарии

В режиме агента Алиса ведёт себя в сети как стандартный пользователь: переходит по ссылкам, заполняет формы и выбирает нужные пункты меню. Всё, что раньше занимало десятки кликов, теперь выполняется автоматически.

Сейчас агент доступен только участникам альфа-тестирования. Но с учётом масштаба самого Яндекс Браузера — более 90 млн устройств в месяц — потенциал внедрения очевиден.

Что это значит для рынка

ИИ-агенты перестают быть лабораторной экзотикой — это уже новая реальность. Яндекс тестирует Алису в браузере, Anthropic запустила расширение для Chrome на базе Claude.

Тренд очевиден: браузер превращается в поле битвы ИИ-ассистентов. Те, кто раньше гонялся за кликами и удержанием, теперь будут конкурировать за право управлять поведением пользователя напрямую.

Эксперты ВТБ дают прогнозы: к 2030 году ни одна крупная компания не сможет обойтись без собственных или сторонних ИИ-агентов. Они станут не просто помощниками, а полноценными каналами обслуживания клиентов и оптимизации процессов.

Маркетплейсы, онлайн-агентства и SaaS-сервисы столкнутся с новым распределением трафика и продаж, которые будут зависеть не от рекламы, а от того, чей агент первым подберёт товар и добавит его в корзину.