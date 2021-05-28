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Петербургская марка одежды Dich запустила проект переработки алюминия в фурнитуру ручной работы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Марка одежды Dich из Санкт-Петербурга запустила проект переработки алюминия в фурнитуру ручной работы. Компания в течение недели собирала вторичное сырье — алюминиевые банки — от всех желающих на своем производстве и осенью выпустила первую партию одежды с пуговицами из алюминия на рубашках, пальто и брюках.

Петербургская марка одежды Dich запустила проект переработки алюминия в фурнитуру ручной работы

В Dich рассказали RB.ru о планах продолжить проект — компания решила полностью перейти на фурнитуру из переработанного материала. Кроме того, в ближайший месяц бренд представит собственную бижутерию из вторичного алюминия.

Готовые изделия с фурнитурой из переработанного алюминия:

Для изготовления пуговиц на производстве расплавляют алюминиевые банки, затем заливают специальную форму, в которой будущая фурнитура застывает. После этого изделия вынимают и дорабатывают каждую пуговицу вручную — шлифуют и полируют.

 

Видео: Dich

До самостоятельного изготовления пуговиц Dich приобретал фурнитуру у оптовых поставщиков. Отвечая на вопрос о стоимости, в компании сообщили, что «производство дороже оптовой покупки в 40 раз».

Dich была основана в 2014 году в Санкт-Петербурге Даней Тихоновой. Компания производит одежду для осознанного потребителя. Бренд полностью перерабатывает обрезки с производства: изготавливает из них эко-модели и частично передает нуждающимся мастерам. В настоящее время в ассортименте марки — модели из органического, сертифицированного трикотажа. Все изделия выполнены без использования меха, кожи, шерсти и шелка.

Фото: Dich

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