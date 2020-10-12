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Конференция по технологиям в сфере образования EdCrunch on Demand пройдет онлайн

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 8 по 10 декабря состоится конференция EdCrunch on Demand. Эксперты обсудят, как внедрять технологии в образование, использовать новые инструменты при работе с сотрудниками, обучать студентов в виртуальной реальности и другие темы. Мероприятие пройдет онлайн, а в последний день можно послушать спикеров офлайн в Москве.

Конференция по технологиям в сфере образования EdCrunch on Demand пройдет онлайн

Программа конференции разделена на пять тематических треков:

  1. Дошкольное образование;
  2. Школы;
  3. Вузы;
  4. Корпоративное обучение;
  5. Технологии в образовании.

Среди спикеров — российские и зарубежные предприниматели, представители университетов, ученые и специалисты по технологиям:

  • Роберт Сапольски, нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета;
  • Салман Хан, основатель бесплатной образовательной онлайн-платформы Khan Academy;
  • Джефф Маджионкальда, генеральный директор платформы Coursera;
  • Роуз Лакин, директор Международного сообщества искусственного интеллекта в образовании (IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора edtech-стартапов Educate;
  • Мэтт Сигельман, генеральный директор компании-разработчика алгоритмов анализа рынка труда Burning Glass Technologies;
  • Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, председатель организационного комитета конференции;
  • Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково»;
  • Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС» и другие.

В рамках конференции организаторы объявят победителей конкурсов онлайн-курсов EdCrunch Award и технологических продуктов EdCrunch Product, а также полуфиналистов Global EdTech Startup Awards.

Все выступления спикеров пройдут онлайн. Участники могут посетить конференцию в офлайн-формате в последний день — 10 декабря. Мероприятие пройдет в Москве, в Центре международной торговли по адресу Краснопресненская набережная, 12.

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.

Фото на обложке: BAZA Production / Shutterstock

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