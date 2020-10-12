Конференция по технологиям в сфере образования EdCrunch on Demand пройдет онлайн

С 8 по 10 декабря состоится конференция EdCrunch on Demand. Эксперты обсудят, как внедрять технологии в образование, использовать новые инструменты при работе с сотрудниками, обучать студентов в виртуальной реальности и другие темы. Мероприятие пройдет онлайн, а в последний день можно послушать спикеров офлайн в Москве.

Программа конференции разделена на пять тематических треков:



Дошкольное образование; Школы; Вузы; Корпоративное обучение; Технологии в образовании.

Среди спикеров — российские и зарубежные предприниматели, представители университетов, ученые и специалисты по технологиям:

Роберт Сапольски , нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета;

, нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета; Салман Хан , основатель бесплатной образовательной онлайн-платформы Khan Academy;

, основатель бесплатной образовательной онлайн-платформы Khan Academy; Джефф Маджионкальда , генеральный директор платформы Coursera;

, генеральный директор платформы Coursera; Роуз Лакин , директор Международного сообщества искусственного интеллекта в образовании (IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора edtech-стартапов Educate;

, директор Международного сообщества искусственного интеллекта в образовании (IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора edtech-стартапов Educate; Мэтт Сигельман , генеральный директор компании-разработчика алгоритмов анализа рынка труда Burning Glass Technologies;

, генеральный директор компании-разработчика алгоритмов анализа рынка труда Burning Glass Technologies; Дмитрий Песков , спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, председатель организационного комитета конференции;

, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, председатель организационного комитета конференции; Аркадий Дворкович , председатель фонда «Сколково»;

, председатель фонда «Сколково»; Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС» и другие.

В рамках конференции организаторы объявят победителей конкурсов онлайн-курсов EdCrunch Award и технологических продуктов EdCrunch Product, а также полуфиналистов Global EdTech Startup Awards.

Все выступления спикеров пройдут онлайн. Участники могут посетить конференцию в офлайн-формате в последний день — 10 декабря. Мероприятие пройдет в Москве, в Центре международной торговли по адресу Краснопресненская набережная, 12.

Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.





Фото на обложке: BAZA Production / Shutterstock