Конференция по технологиям в сфере образования EdCrunch on Demand пройдет онлайн
С 8 по 10 декабря состоится конференция EdCrunch on Demand. Эксперты обсудят, как внедрять технологии в образование, использовать новые инструменты при работе с сотрудниками, обучать студентов в виртуальной реальности и другие темы. Мероприятие пройдет онлайн, а в последний день можно послушать спикеров офлайн в Москве.
Программа конференции разделена на пять тематических треков:
- Дошкольное образование;
- Школы;
- Вузы;
- Корпоративное обучение;
- Технологии в образовании.
Среди спикеров — российские и зарубежные предприниматели, представители университетов, ученые и специалисты по технологиям:
- Роберт Сапольски, нейроэндокринолог, профессор биологии, неврологии и нейрохирургии Стэнфордского университета;
- Салман Хан, основатель бесплатной образовательной онлайн-платформы Khan Academy;
- Джефф Маджионкальда, генеральный директор платформы Coursera;
- Роуз Лакин, директор Международного сообщества искусственного интеллекта в образовании (IAIED), профессор UCL Knowledge Lab, директор акселератора edtech-стартапов Educate;
- Мэтт Сигельман, генеральный директор компании-разработчика алгоритмов анализа рынка труда Burning Glass Technologies;
- Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, председатель организационного комитета конференции;
- Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково»;
- Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСиС» и другие.
В рамках конференции организаторы объявят победителей конкурсов онлайн-курсов EdCrunch Award и технологических продуктов EdCrunch Product, а также полуфиналистов Global EdTech Startup Awards.
Все выступления спикеров пройдут онлайн. Участники могут посетить конференцию в офлайн-формате в последний день — 10 декабря. Мероприятие пройдет в Москве, в Центре международной торговли по адресу Краснопресненская набережная, 12.
Узнать подробности и купить билеты можно на сайте.
Фото на обложке: BAZA Production / Shutterstock
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