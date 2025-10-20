Сбер назначил Илью Кретова главой e-commerce-направления

Как сообщает «Коммерсант», Сбер усиливает блок электронной коммерции, пригласив Илью Кретова — бывшего директора e-commerce Т-Банка. Он станет вице-президентом и возглавит развитие цифровой торговли в экосистеме Сбера. Назначение отражает растущее влияние e-commerce на банковский сектор и стремление крупнейших игроков закрепиться на этом рынке.

Новый центр силы в структуре Сбера

В пресс-службе Сбера подтвердили, что Илья Кретов вошёл в команду банка в статусе вице-президента и директора дирекции развития индустрии электронной коммерции. В его зоне ответственности — работа с партнёрами, повышение эффективности платёжных решений и улучшение клиентского опыта в цифровых сервисах. Ранее координация e-commerce находилась в ведении заместителя председателя правления Кирилла Царёва, но теперь направление выделено в самостоятельный блок.

В Т-Банке Илья Кретов курировал развитие решений для интернет-продавцов — от эквайринга и облачных касс до бухгалтерии и сервисов рассрочки. В экосистеме T-Bank eCommerce работает около 290 тыс. клиентов, что соответствует более половине всех активных онлайн-продавцов в стране. Сбер привлёк управленца с сильной экспертизой: он должен понимать, как выстраивать инфраструктуру для бизнеса, а не только развивать потребительские сервисы.

Банки перестраивают стратегию под e-commerce

Назначение Кретова совпало с новым витком конкуренции между банками и маркетплейсами. Финансовые структуры, которые раньше занимались исключительно обслуживанием платежей, теперь развивают собственные e-commerce-экосистемы и борются за бизнес клиентов.

По данным Infoline-аналитики, по итогам 2024 года объём интернет-торговли в России достиг 11,4 трлн рублей — это пятая часть всего розничного рынка. В 2025 году аналитики ожидают рост до 14,9 трлн рублей, то есть примерно на 32%. При таком темпе банки вынуждены перестраивать свои продукты: интегрировать платёжные сервисы, фулфилмент и аналитику продаж, чтобы стать полноценными игроками e-commerce.

Сбер укрепляет позиции в цифровой торговле

Сбер уже имеет сильные позиции в сфере онлайн-торговли: в экосистему группы входят проекты «Мегамаркет», «Самокат» и «Купер», работающие как с конечными покупателями, так и с бизнесом. Согласно данным EcomHub, по итогам 2024 года компания заняла третью строчку на российском рынке e-commerce, получив около 7% доли и обеспечив оборот свыше 800 млрд рублей.

По оценке генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, переход Ильи Кретова в Сбер следует рассматривать не как смену работодателя, а как расширение сферы ответственности. В Т-Банке Кретов выстраивал инфраструктуру для онлайн-продавцов любого масштаба — теперь, в Сбере, ему предстоит управлять экосистемой, объединяющей сервисы для бизнеса и потребителей. Такой формат превращает e-commerce из отдельного направления в интегрированный элемент общей цифровой стратегии банка.

Электронная коммерция — площадка для финтех-инноваций

Сегодня рынок онлайн-торговли становится главным полигоном для тестирования новых платёжных технологий. Предполагается, что опыт Ильи Кретова в международных проектах и встраивании кросс-продаж будет особенно востребован: перед ним стоит задача объединить разные направления бизнеса Сбера — от потребительских сервисов до корпоративных решений — в единую цифровую экосистему. Онлайн-торговля в ней должна стать не просто частью финтеха, а его точкой роста.

Фото: Виктория Виатрис/ТАСС