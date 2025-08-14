Рокетбанк в 2025-м: свой отзыв дал Михаил Провизион

«Есть интересные фишки, но ничего революционного пока не увидел»: сооснователь Рокетбанка — о его перезапуске

В конце мая стало известно о перезапуске Рокетбанка спустя 4,5 года после ухода с рынка. Теперь — на лицензии Совкомбанка, но с собственным технологическим стеком и независимой продуктовой командой под руководством сооснователей банка «Бланк» и бывших топ-менеджеров Модульбанка Антона Захарова и Роберта Сабирянова. Один из четырёх основателей старого Рокетбанка Михаил Провизион специально для RUSSIAN BUSINESS оценил шансы новой команды на успешный кейс.

Сооснователи о перезапуске: продукт спроектирован с нуля

В июне была запущена рекламная кампания и бета-версия продукта. 18 июля вышло приложение для Android, 5 августа — для iOS. По словам создателей, Рокетбанк вернулся не с «подкрашенным» старым приложением, а с продуктом, созданным с нуля.

«Мы не отталкивались от рынка и не сравнивали себя с другими — сосредоточились на том, как люди используют деньги в реальности», — отметил сооснователь Роберт Сабирянов.

Вместо привычных банковских сценариев — единый тариф без премиум-статусов и мелкого шрифта, кэшбэк 1,5% рублями без ограничений (до 7% в рокетсах), встроенный AI-ассистент для анализа трат, персонализация интерфейса, лайфстайл-сервисы с подборками ресторанов и локальных брендов. Переводы через СБП — без комиссии, снятие наличных — до 100 000 ₽ в любых банкоматах. Всё это входит в Рокет Пасс за 300 ₽ в месяц, а до конца года действует пробный период, после которого новичкам дадут 90 бесплатных дней.

«Рокетбанк не подстраивается под рынок, а задаёт новую логику и новый опыт взаимодействия с банком», — добавил сооснователь Рокетбанка Антон Захаров.

Контекст

Рокетбанк появился в 2013-м и разорвал шаблон розничного банкинга. Фаундерами были Михаил Провизион, Олег Козырев, Виктор Лысенко и Алексей Колесников. «Банковским двигателем» стал партнёр «Интеркоммерц». Но в 2016 году ЦБ отозвал у него лицензию.

«Рокет» взяло под крыло «Открытие». Но уже в 2017 году сама группа «Открытие» оказалась на санации. На орбиту банкинга «Рокет» вернула QIWI, выкупив и пытаясь встроить в свой финтех-портфель.

К 2019-му Провизион, Козырев и Колесников вышли из бизнеса. Весной 2020-го QIWI признала, что покупателя на убыточную «дочку» не найти, и объявила о её закрытии. К январю 2021 года последние 43 тысячи активных счетов Рокетбанка перевели в Т-банк.

Оценка фаундера: идеи Рокета, которые были привлекательны 10 лет назад, в новом времени уже не так актуальны, как раньше

На вопрос, зачем нужен якобы совершенно новый продукт со старым неймингом, Михаил Провизион отвечает, что это «не просто нейминг, а некое идеологическое продолжение предыдущего проекта».

«Насколько я вижу, новая команда разделяет принципы и ценности, заложенные в основу Рокетбанка. То есть команда не просто зарабатывает на ностальгии, а пытается переосмыслить роль Рокетбанка в современном рыночном контексте», — отметил Михаил Провизион.

Тот факт, что новый Рокетбанк сделали платным, по мнению Провизиона, «не имеет большого значения». Тем не менее на старте продукт подвергся критике за это. Бывшие клиенты Рокетбанка посчитали, что подобное нововведение противоречит старой ДНК бренда и что информацию донесли до потенциальных пользователей неявно, тем самым нарушив ещё один сакраментальный принцип старого доброго «Рокета» — открытость.

«Я успел немного попользоваться продуктом. Есть интересные фишки и отличные условия для привлечения аудитории, но ничего революционного я не увидел. Возможно, это только начало и ребята еще раскачаются», — прокомментировал Михаил Провизион.

Он оценил шансы новой команды на успешный кейс. В ней 150 человек — и нет сотрудников старого Рокета.