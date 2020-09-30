Москва предоставит столичным компаниям более 100 бесплатных аккаунтов на Europages и eBay

Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, сообщил о приеме заявок на получение бесплатных премиальных аккаунтов на Europages.com , а также на открытие виртуальных магазинов на Ebay.com . Об этом говорится в сообщении департамента.

«Всего до конца года запланировано открыть виртуальные магазины на eBay.com для 50 московских компаний, 34 из которых уже определены. Также в 2020 году московские компании получат 100 бесплатных премиальных аккаунтов на Europages.com. 65 из них уже выданы», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По обеим площадкам прием заявок продлится до 10 октября.

Почти треть получателей бесплатных аккаунтов на Ebay.com — 9 из 34 компаний — представят на маркетплейсе ювелирные изделия. Семь предприятий занимаются производством и продажей косметической продукции, а четыре компании реализуют продукты питания.

По три компании представляют индустрии медицины, детских товаров и моды, а по два – производство текстильной продукции и светотехники. Также среди участников программы есть предприятия в сфере медицины, индустрии детских товаров, моды, текстильной промышленности, светотехники, конструкторское бюро широкого профиля.

МЭЦ создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки.

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