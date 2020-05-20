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«Ernst & Young» оценила рынок дронов в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Потенциальный эффект от использования дронов в России – более $1 млрд в год, но фактическое использование сейчас ограничено. Об этом говорится в исследовании компании «Ernst & Young».

«Ernst & Young» оценила рынок дронов в России

«Их (беспилотники) уже ограниченно используют в нефтяной отрасли, строительстве, горнодобывающей промышленности, но реализуют только небольшую часть возможностей. Перспективными отраслями, в которых пока использование минимально, являются сельское хозяйство, здравоохранение, управление инфраструктурой и территориями», — сообщил руководитель центра технологий, медиа и телеком EY Юрий Гедгафов.

Однако отмечается, что существующее регулирование и инфраструктура делают использование беспилотников в России экономически неэффективным или невозможным.

Регулирование, ориентированное на пилотируемую авиацию, с одной стороны, существенно ограничивает возможности использования дронов, c другой, оставляет часть вопросов в «серой» зоне, говорится в исследовании.

Законодательство не учитывает такие особенности полетов дронов, как дистанционное управление, автономные полеты, сверхнизкие высоты, полеты над людьми. 

Еще одной проблемой развития рынка беспилотников является общественное неприятие, считают в «Ernst & Young». Люди не понимают, кто управляет дроном, опасаются слежки, вторжения в личное пространство, многим просто не нравится шум, который издают беспилотники.

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24 мая 2020

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27 мая 2020

Московский Акселератор

28 мая 2020

Акселератор сферы услуг

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