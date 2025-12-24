Названы популярные схемы мошенников перед Новым годом — 2026

Мошенники используют предновогодний ажиотаж для распространения фейковых розыгрышей, поддельных сервисов аренды и продаж «деликатесов» по предоплате. По данным RuStore и F6, через фальшивые Telegram-каналы пользователи потеряли сотни тысяч рублей, а через поддельные сайты — миллионы.

Чаще всего мошенники используют для обмана игру «Тайный Санта»

Одной из самых заметных предновогодних схем стала афера под видом игры «Тайный Санта». Мошенники создают фальшивые сайты с предложением поучаствовать в праздничном обмене подарками.

Пользователей просят заполнить анкету с пожеланиями, после чего перенаправляют в ботов в мессенджерах. Там предлагается подписка на фишинговые каналы, которые используются для дальнейшего обмана.

Около 200 тыс. ₽ мошенники похитили на фальшивых розыгрышах

В конце 2025 года выросло число поддельных розыгрышей с обещаниями смартфонов, техники и денежных призов. Пользователей перенаправляют на страницы пунктов выдачи, где сообщают, что для получения «приза» необходимо оплатить пошлину.

По данным F6, с 10 по 16 декабря один такой ресурс принёс мошенникам около 200 тыс. рублей — за этот период было совершено 120 платежей.

Злоумышленники создают фейковые Telegram-каналы

Ещё одна популярная схема связана с продажей продуктов к праздничному столу. Мошенники запустили более 30 фальшивых Telegram-каналов, где предлагали деликатесы якобы напрямую от производителей.

За килограмм камчатского краба просили 2 200 рублей, за гребешки и мидии — 1 000 рублей, за 250 граммов икры — 2 400 рублей. Все заказы принимались только по полной предоплате, после чего продавцы исчезали.

2,3 млн ₽ — на предложениях аренды домов перед праздниками

В предпраздничный период активизировались и схемы с арендой жилья. Один из зафиксированных кейсов — фальшивый сервис онлайн-бронирования загородных домов и квартир в Подмосковье.

С начала сентября 2025 года через эту схему мошенники похитили более 2,3 млн рублей.

Фейковые приложения перехватывают банковские данные

Мошенники также распространяют фейковые версии приложений магазинов и сервисов с «новогодними акциями». После установки такие приложения могут перехватывать данные банковских карт и СМС-коды.

Размер ущерба в подобных случаях варьируется от 1 000 до 140 000 рублей, отмечают аналитики.

Количество фейковых сайтов известных брендов выросло на 12%

Результаты исследования по итогам 2025 года показали, что мошенники стали активнее маскироваться под известные компании. Среднее число поддельных ресурсов на один бренд выросло с 10 112 в 2024 году до 11 368.

За год специалисты заблокировали 7 357 скам-ресурсов на один бренд (против 6 398 годом ранее) и 3 851 фишинговый ресурс (в 2024 году — 3 714). Наибольшее число атак пришлось на ритейл, финансовый сектор и онлайн-сервисы.

Фальшивые сайты всё чаще распространяют вредоносные программы

Отдельным трендом 2025 года стало резкое увеличение схем с распространением вредоносных программ. Число сайтов, которые маскируются под известные бренды и распространяют вредоносные программы, выросло с 28 до 160 — почти в шесть раз год к году.

По данным аналитиков, рост связан с развитием скам-групп, ориентированных на заражение Android-устройств.