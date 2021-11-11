Coca-Cola потребовала запретить напиток «Аквалайфа»

Производитель Fanta — Coca-Cola — потребовал отозвать напиток Fantola. Он принадлежат компании «Аквалайф», которая выпускает также «Напитки из Черноголовки».

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента 18 ноября рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков Fantola, зарегистрированных в 2019–2020 годах, сообщил «Коммерсантъ».

В Coca-Cola заявили, что основанием для обращения стало предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с широко известным в России брендом Fanta. Последний охраняется с 1966 года, уточнил представитель компании. В «Аквалайф» не предоставили комментарии.

Эксперты предположили, что суд будет затяжным, так как Fantola зарегистрировано в стране и под брендом производятся напитки. Они также добавили, что у Coca-Cola хорошие шансы на победу, но существует вероятность, что элемент Fanta будет признан в России общеупотребимым, как это произошло с Cola.

По данным Global Data, объем на российском рынке безалкогольных напитков оценивается в 6,2 млрд литров. За девять месяцев этого года, по подсчетам Euromonitor International, продажи в натуральном выражении выросли на 12,4%, в денежном — на 20,6%. Аналитики этой компании оценили долю «Напитков из Черноголовки» на российском рынке в 4,6% (данных по Fantola нет), а Fanta — в 3,3%. На первом месте — напиток Coca-Cola с долей в 19,2%.

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