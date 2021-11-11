Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Coca-Cola потребовала запретить напиток «Аквалайфа»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Производитель Fanta — Coca-Cola — потребовал отозвать напиток Fantola. Он принадлежат компании «Аквалайф», которая выпускает также «Напитки из Черноголовки».

Coca-Cola потребовала запретить напиток «Аквалайфа»

Коллегия палаты по патентным спорам Роспатента 18 ноября рассмотрит вопрос о правомерном использовании шести товарных знаков Fantola, зарегистрированных в 2019–2020 годах, сообщил «Коммерсантъ».

В Coca-Cola заявили, что основанием для обращения стало предполагаемое сходство до степени смешения оспариваемых товарных знаков с широко известным в России брендом Fanta. Последний охраняется с 1966 года, уточнил представитель компании. В «Аквалайф» не предоставили комментарии.

Эксперты предположили, что суд будет затяжным, так как Fantola зарегистрировано в стране и под брендом производятся напитки. Они также добавили, что у Coca-Cola хорошие шансы на победу, но существует вероятность, что элемент Fanta будет признан в России общеупотребимым, как это произошло с Cola.

По данным Global Data, объем на российском рынке безалкогольных напитков оценивается в 6,2 млрд литров. За девять месяцев этого года, по подсчетам Euromonitor International, продажи в натуральном выражении выросли на 12,4%, в денежном — на 20,6%. Аналитики этой компании оценили долю «Напитков из Черноголовки» на российском рынке в 4,6% (данных по Fantola нет), а Fanta — в 3,3%. На первом месте — напиток Coca-Cola с долей в 19,2%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Отслеживание поставок в Coca-Cola, рост зарплат и новые единороги: блокчейн-дайджест
  2. 2 Видео: мужчины из «Сбербанка», «Билайна», Coca-Cola, Tetra Pak и Sanofi поют для женщин
  3. 3 Запускаете новый функционал? Вот чем способно помочь A/B-тестирование
  4. 4 Илья Красильщик ушел с поста руководителя «Яндекс.Лавки»
  5. 5 Сервис доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» открыл первый даркстор в Москве
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

AgroCode Awards

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма