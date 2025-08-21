Фарма идёт в маркетплейсы: на Wildberries появилось более 3000 товаров из ЕАПТЕКА
Wildberries запустил доставку из ЕАПТЕКА
Wildberries в очередной раз расширил ассортимент — теперь на площадке можно заказать более 3000 наименований товаров от ЕАПТЕКА. В списке доступных позиций — витамины, безрецептурные препараты, медтехника и уходовая косметика. Доставка — от 5 часов.
Аптечный разворот
Аптечный сегмент давно была лакомым куском для e-commerce, но регулирование и логистика сдерживали рост. Сейчас рынок меняется: игроки идут в связки. Объединённая компания РВБ (Wildberries & Russ) подключила к своей витрине ЕАПТЕКА — одного из крупнейших фармритейлеров в России.
На старте доступны более 3000 позиций, включая безрецептурные препараты, витамины, медицинскую технику, товары для ухода и профилактики.
Доставка возможна в 47 регионах России, включая крупные города. Минимальный срок — от 5 часов, при этом покупатель может сам выбрать удобный временной интервал прибытия курьера.
Москва — на самовывозе
Пользователи в Москве и области могут выбрать другой сценарий: оформить заказ через Wildberries, а забрать — в одном из 80 аптечных пунктов сети ЕАПТЕКА.
Здесь ассортимент шире — доступно более 7000 товаров, включая позиции, которые чаще покупают оффлайн: термометры, глюкометры, бады, линзы, средства по уходу за детьми.
Коммерческая логистика под фарм
Партнёрство с ЕАПТЕКА — не просто расширение ассортимента, а логистическая трансформация под новую категорию.
«Для нас принципиально важно, чтобы клиенты получали не только широкий выбор, но и удобные форматы доставки. Такой опыт делает онлайн-покупки ещё более комфортными и полезными», — отметила Елизавета Шлеин, руководитель направления доставки силами продавца в РВБ.
Компания уже внедрила новые инструменты: временные интервалы для доставки, настройку минимальной суммы заказа и возможность бесплатной доставки при достижении определённого чека. Это то, чего раньше не было в фарм e-com в связке с маркетплейсами.
Аптечный маркетплейс — почти
Раньше площадка развивала аптечную вертикаль точечно: через отдельных продавцов или нишевые партнёрства. Теперь на повестке — интеграция с крупной аптечной сетью, собственной доставкой и потенциалом для масштабирования.
В РВБ уже заявили, что планируют распространить эту модель по всей партнёрской сети ЕАПТЕКА в России. Это даст полный охват по регионам и, возможно, выведет фарму в топ-3 самых заказываемых категорий на WB — рядом с одеждой и бытовой химией.
Контекст
ЕАПТЕКА — один из крупнейших игроков e-pharma в России, входит в ТОП-3 аптечных e-commerce-сетей по версии Data Insight. За последние годы компания выстроила широкую логистику, включая ПВЗ, аптечные точки и доставку день в день.
Для Wildberries это мост в фармсегмент, где пока нет ни явного лидера среди маркетплейсов, ни стандартов по удобству. Если эксперимент сработает, модель может быть масштабирована и на другие аптечные сети.
Фото: Westend61 / Getty Images
