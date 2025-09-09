Belgee X50 стала самой продаваемой иномаркой в России

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые возглавил список самых популярных иномарок в России. По данным Автостата, за прошедшую неделю было продано 1 399 таких автомобилей. Подобный результат позволил модели сместить с позиции лидера китайский Haval Jolion и закрепиться в рейтинге сразу за отечественной LADA Granta.

Рынок перестраивается

Belgee X50, появившийся на российском рынке сравнительно недавно, стал главным сюрпризом недели. На 36-й неделе 2025 года его продажи составили 1 399 автомобилей — этого хватило, чтобы сместить Haval Jolion с результатом 1 379 машин и выйти на второе место в рейтинге.

Обойти удалось и LADA Vesta, которая по итогам недели показала 1 364 проданных автомобиля и заняла четвёртую строчку. Остальные модели не приблизились даже к отметке в 1 тысячу, поэтому распределение лидирующих позиций определялось буквально разницей в десятки машин.

Белорусский фактор

Belgee X50 — это ребрендинг китайской модели Geely Coolray, который производится на белорусском заводе BelGee в Борисове. Завод BelGee, запущенный в 2017–2018 годах, изначально был совместным предприятием Geely и белорусских партнёров. Он был построен как CKD-производство (сборка из комплектов) с мощностью до 60 000 автомобилей в год и возможностью расширения.



С 2023 года модель выпускается под брендом Belgee и позиционируется как доступный кроссовер для российского и белорусского рынков. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатым «роботом», предлагается в трёх версиях — Active, Style и Prestige — по цене от 2,4 млн рублей.

Общие итоги недели

За первую неделю сентября на российском рынке было зарегистрировано 28,9 тысячи продаж новых легковых машин. Этот результат оказался ниже предыдущей недели на 3% и уступил показателям аналогичного периода прошлого года сразу на 24%.

Таким образом, локальные рекорды отдельных моделей не отменяют общего тренда: рынок остаётся в минусе, а сегмент новых машин продолжает проигрывать «вторичке».

Контекст

По итогам первого полугодия 2025 года 95% всех покупок автомобилей приходились на подержанные машины. Новые автомобили заняли лишь 5% сделок, их средняя стоимость была на 70% выше, чем у машин с пробегом.

На падающем рынке новинок каждая неделя продаж становится показательным срезом. Если Belgee удержит темпы, он может закрепиться в списке лидеров — а это будет первый случай, когда белорусский бренд встал вровень с китайскими и российскими игроками.



Фото: сайт компании Belgee