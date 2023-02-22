Sunlight запустит аналог Tinder, дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта: главное 22 февраля

Карина Пардаева
В финансовой индустрии число утечек выросло в 1,7 раза, «Аквалайф ресурс» (ГК «Черноголовка») может приобрести российские подразделения Kellogg's, Sunlight разработает собственное приложение для знакомств и другие новости 22 февраля.
Sunlight запустит аналог Tinder, дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта: главное 22 февраляКарина Пардаева
Финансы
- Минфин и ЦБ разрабатывают проект, который обяжет российских эмитентов еврооблигаций выпускать замещающие их локальные облигации, пишут «Ведомости». Обязывать держателей менять евробонды на аналогичные бумаги не собираются.
- В 2022 году количество утечек в финансовой индустрии выросло в 1,7 раза год к году — до 48 случаев. Объем скомпрометированных персональных данных, в том числе платежных, увеличился в 32 раза — до 44,8 млн штук, узнал «Коммерсантъ».
Бизнес
- «Аквалайф ресурс» (ГК «Черноголовка») подала в ФАС ходатайство о своем предварительном согласии купить российское подразделение американской Kellogg's, которая сочла «нецелесообразным» производство в Россию и приостановила инвестиции и поставки в страну, сообщил ТАСС.
- Российские Delko, Sota Logistic, FM Logistic и другие жалуются на формирующийся дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта — в них возят товары, требующие низких температурных режимов: это, помимо прочего, продовольствие и лекарства. До санкций Россия была крупнейшим рынком ЕС для продажи полуприцепов. В 2023 же году компании не рассчитывают на новые поступления, пишут «Ведомости».
- Ювелирная сеть Sunlight разрабатывает собственный сервис для знакомств. Его запустят в марте на платформе Sunlight Play. Компания намерена привлечь так новых клиентов на падающем рынке ювелирных украшений.
Сервисы
- Разработчик компьютерных игр Rovio решил удалить 23 февраля классическую версию игры Angry Birds в Google Play. Ранее скачанные игры будут доступны на устройствах Android после ее удаления из магазина приложений.
Фото на обложке: Unsplash
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