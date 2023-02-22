В финансовой индустрии число утечек выросло в 1,7 раза, «Аквалайф ресурс» (ГК «Черноголовка») может приобрести российские подразделения Kellogg's, Sunlight разработает собственное приложение для знакомств и другие новости 22 февраля.

Sunlight запустит аналог Tinder, дефицит полуприцепов-рефрижераторов для автотранспорта: главное 22 февраля