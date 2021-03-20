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«Уровень страха довольно высокий»: почти треть россиян не имеют финансовой подушки безопасности

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Россияне стали больше бояться непредвиденных расходов, выяснила компания «Манго Страхование» по результатам опроса среди жителей городов-миллионников страны. Почти у трети пользователей нет финансовой подушки безопасности, отмечается в результатах исследования.

«Уровень страха довольно высокий»: почти треть россиян не имеют финансовой подушки безопасности

77% россиян сообщили о страхе перед совершением внезапных расходов. Жители страны особенно обеспокоены незапланированными тратами на лечение и ремонт. «Уровень страха довольно высокий: большинство респондентов оценили свое беспокойство о внезапных тратах на 8 из 10 баллов», — отмечает «Манго Страхование».

На ситуацию оказала влияние пандемия — 67% опрошенных отметили, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после распространения COVID-19. Среди людей в возрасте 25-34 лет доля ответивших положительно оказалась выше общей статистики — 72%.

Почти треть россиян (28%) не имеют возможности откладывать средства. Среди тех, кто не обладает резервным капиталом, в основном люди старше 55 лет. Финансовую «подушку» безопасности имеют больше 70% опрошенных. Чаще всего она составляет сумму дохода за один или два месяца, реже — за сумму дохода от трех до шести месяцев.

Среди самых популярных способов пассивного дохода россияне назвали банковский вклад — им хотя бы раз воспользовались 60% респондентов. Инвестировать средства чаще других возрастных групп предпочитают молодые люди 18-24 лет.

В июне 2020 года Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) сообщило, что россияне оказались не готовы к кризису. Большинство жителей страны имеют очень краткосрочный горизонт планирования и не делают сбережений, отмечало агентство. О том, что сбережений почти нет, сказали 45% респондентов, еще 29% отметили, что накопленных средств недостаточно.

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Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock

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