«Уровень страха довольно высокий»: почти треть россиян не имеют финансовой подушки безопасности

Россияне стали больше бояться непредвиденных расходов, выяснила компания «Манго Страхование» по результатам опроса среди жителей городов-миллионников страны. Почти у трети пользователей нет финансовой подушки безопасности, отмечается в результатах исследования.

77% россиян сообщили о страхе перед совершением внезапных расходов. Жители страны особенно обеспокоены незапланированными тратами на лечение и ремонт. «Уровень страха довольно высокий: большинство респондентов оценили свое беспокойство о внезапных тратах на 8 из 10 баллов», — отмечает «Манго Страхование».

На ситуацию оказала влияние пандемия — 67% опрошенных отметили, что стали сильнее бояться непредвиденных расходов после распространения COVID-19. Среди людей в возрасте 25-34 лет доля ответивших положительно оказалась выше общей статистики — 72%.

Почти треть россиян (28%) не имеют возможности откладывать средства. Среди тех, кто не обладает резервным капиталом, в основном люди старше 55 лет. Финансовую «подушку» безопасности имеют больше 70% опрошенных. Чаще всего она составляет сумму дохода за один или два месяца, реже — за сумму дохода от трех до шести месяцев.

Среди самых популярных способов пассивного дохода россияне назвали банковский вклад — им хотя бы раз воспользовались 60% респондентов. Инвестировать средства чаще других возрастных групп предпочитают молодые люди 18-24 лет.

В июне 2020 года Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) сообщило, что россияне оказались не готовы к кризису. Большинство жителей страны имеют очень краткосрочный горизонт планирования и не делают сбережений, отмечало агентство. О том, что сбережений почти нет, сказали 45% респондентов, еще 29% отметили, что накопленных средств недостаточно.

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Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock