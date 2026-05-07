Финансовые маркетплейсы пожаловались в ФАС на Яндекс — ответы поисковика забирают трафик у сайтов-агрегаторов

Ассоциация финансовых маркетплейсов обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на Яндекс, сообщает РБК. Участники рынка считают, что компания создаёт неравные условия для операторов финансовых платформ после изменения принципов поисковой выдачи. По данным ассоциации, с начала 2026 года интерактивный виджет от Яндекса с информацией, которую предоставляют финансовые маркетплейсы,отображается более чем в 80% случаев банковских запросов и фактически перехватывает трафик сайтов-агрегаторов.

Яндекс разместил финансовый виджет над результатами поиска

По словам представителей Ассоциации финансовых маркетплейсов, которые приводит РБК, Яндекс изменил отображение результатов поиска по финансовым запросам. Теперь над органической выдачей размещается интерактивный апплет — специальный виджет, который позволяет пользователям получать информацию о финансовых продуктах и выполнять часть операций без перехода на сторонние сайты.

По мнению заявителей, чьи слова приводит РБК, формат фактически дублирует функции финансовых маркетплейсов и ограничивает доступ пользователей к предложениям других участников рынка. В ассоциации отметили, что видимость виджета по банковским запросам с начала 2026 года превысила 80%.

В Ассоциацию финансовых маркетплейсов входят «Банки.ру», «Сравни», «Финуслуги», «Открытый финансовый маркетплейс» и другие участники рынка финансовых сервисов.

В ассоциации заявили о нарушении принципов конкуренции

Представители Ассоциации финансовых маркетплейсов сообщили, что поисковая система перестаёт быть исключительно инструментом навигации и начинает самостоятельно участвовать в выборе финансовых продуктов для пользователей. По их словам, алгоритмы контролирует сама поисковая платформа (в данном случае, Яндекс), что нарушает принципы конкуренции и ограничивает доступ пользователей ко всему набору доступных предложений на рынке.

В ассоциации также подчеркнули, что деятельность операторов финансовых платформ должна регулироваться Банком России и осуществляться на отдельных специализированных площадках, а не внутри поисковой выдачи.

Контекст

В сентябре прошлого года, 62% респондентов стали обращаться к поиску чаще, чем раньше, чтобы найти подходящие предложения товаров. 70% переходят именно по органической выдаче, игнорируя рекламу, а 45% считают, что поиск за последние годы стал удобнее. Особенно высоко пользователи оценили Яндекс — на 4,4 балла против 4 у Google по пятибалльной шкале.

Мобильный поиск стал основным сценарием: 64% ищут товары со смартфонов и планшетов, а мобильный поиск используется в 2,2 раза чаще десктопного. Одновременно пользователи комбинируют разные платформы: