Финополис-2025: ИИ Сбера, бизнес-чат ПСБ, Т-Банк с НКО

На федеральной территории «Сириус» в Сочи завершился форум инновационных финансовых технологий «Финополис-2025». Главными темами стали развитие искусственного интеллекта, цифровые сервисы для бизнеса и импортозамещение в финтехе. В финальный день форума участники подписали десятки соглашений, представили пилотные ИИ-разработки и обсудили переход финансовых институтов на отечественное программное обеспечение.

ИИ-агенты выходят на рынок

Сбер представил результаты внедрения виртуальных ассистентов в брокерском бизнесе. По словам главы брокерского бизнеса Сбера Аиши Кубезовой, консультациями по налогам через ИИ-агента уже пользуются 50 тыс. клиентов, а 90% обращений не доходят до операторов. В ближайшее время банк планирует запустить индивидуального налогового ИИ-агента, который сможет анализировать портфель инвестора и предлагать рекомендации по его оптимизации.

Свой проект в этой сфере представила и Московская биржа. Старший управляющий директор по розничному бизнесу Игорь Алутин заявил, что ИИ-агент биржи уже обучен проведению торговых операций, однако пока не запущен для широкой аудитории. По его словам, необходимо выработать единые правила взаимодействия ИИ-агентов, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность сделок.

ИИ-сервисы для бизнеса и корпоративные решения

ПСБ представил на форуме своего бизнес-ассистента «Катюшу», интегрированного в российский мессенджер Max. Сервис, работающий на базе ИИ, позволяет предпринимателям проводить платежи, выставлять счета и управлять финансами прямо в чате. По словам старшего вице-президента банка Ирины Жимериной, число пользователей чат-ботов ПСБ выросло на 35% в 2025 году, а 57% консультаций по продуктам уже проходят без участия сотрудников.

На стенде К2Тех и Yandex B2B Tech было объявлено о запуске совместных корпоративных ИИ-решений. Компании интегрировали платформу Yandex AI Studio в аппаратный комплекс ПАК-AI, создав «операционную систему» для корпоративного ИИ. Замгендиректора К2Тех Игорь Зельдец отметил, что новая платформа обеспечит бизнесу «безопасное внедрение ИИ-сценариев без потери контроля и риска утечек данных».

Импортозамещение и технологический суверенитет

Отдельное внимание на «Финополисе» уделили вопросам перехода на отечественное программное обеспечение. По словам директора департамента перспективных систем НПФ «Будущее» Алексея Соловьёва, к концу 2025 года все негосударственные пенсионные фонды завершат тестирование отечественного ПО. Сейчас на отраслевых полигонах Банка России проходит нагрузочное тестирование систем для малых, средних и крупных фондов. Алексей Соловьёв подчеркнул, что к концу года весь клиентский расчёт должен перейти на российские решения.

Социальные и образовательные инициативы

Т-Банк представил пилотный проект акселератора, который поможет школам создавать собственные некоммерческие организации. С помощью НКО они смогут принимать пожертвования от выпускников и пользователей банка — потенциально более 52 млн человек. В пилоте участвуют 20 школ, а поддержка будет обеспечиваться юридическими консультантами и специалистами в области НКО.

Новые альянсы и развитие финтех-экосистемы

Rubytech и Газпромбанк подписали соглашение о стратегическом партнёрстве для развития отечественной сетевой инфраструктуры и финтех-решений.

Форум «Финополис-2025» подтвердил курс финансового сектора на технологическую независимость и интеграцию искусственного интеллекта во все уровни клиентского сервиса. Крупнейшие банки, финтех-платформы и технологические компании подписали соглашения, направленные на импортозамещение, развитие корпоративного ИИ и упрощение финансовых операций для граждан и бизнеса. Отрасль демонстрирует зрелость: вместо отдельных пилотов появляются устойчивые экосистемы, связывающие банки, ИТ-разработчиков и государство.