«Альфа Партнер» ищет финтех-компании для партнерства

Компания «Альфа Партнер», ИТ-разработчик решений в финтех-индустрии, ищет перспективные команды для сотрудничества и дальнейшего совместного развития. Заявки принимаются до 5 июля.

Компания рассмотрит все проекты, технологии которых дополнят уже существующий бизнес. В первую очередь речь идет о следующих направлениях:

Платежи: прием, верификация и быстрая обработка онлайн-платежей;

Интернет-маркетинг: лидогенерация и таргетированная реклама;

Альтернативы PDL-займам: технологии, которые могут заменить «займы до зарплаты»;

Идентификация и верификация пользователей: технологии для удаленного установления и подтверждения личности;

Автоматизация обработки данных: системы для сбора, сортировки и обработки данных, заполнения форм и т.д.;

Скоринговые системы: автоматическая удаленная оценка надежности заемщика;

Искусственный интеллект: актуальное для МФО применение ИИ (в том числе в перечисленных выше областях;

Речевые технологии: голосовые боты, способные поддерживать диалог с пользователем.

Стартапы-партнеры могут получить не только финансирование и возможность запустить совместный пилот, но и свободу в развитии собственной компании при ненавязчивом контроле со стороны инвестора. Отбор потенциальных стартапов будет проходить по следующим критериям:

профессионализм, компетенции и мотивация команды;

возможность создать синергию с бизнесом;

перспективы проекта и его соответствие тенденциям современного рынка;

финансовое состояние — доходы, расходы, движение денег, пассивы и активы.



Узнать больше о компании и ее создателях можно из интервью на сайте RB.RU. Подать заявку на сотрудничество можно до 5 июля 2021 года по ссылке.

Фото: Unsplash.