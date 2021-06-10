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«Альфа Партнер» ищет финтех-компании для партнерства

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Компания «Альфа Партнер», ИТ-разработчик решений в финтех-индустрии, ищет перспективные команды для сотрудничества и дальнейшего совместного развития. Заявки принимаются до 5 июля.

«Альфа Партнер» ищет финтех-компании для партнерства

Компания рассмотрит все проекты, технологии которых дополнят уже существующий бизнес. В первую очередь речь идет о следующих направлениях:

  • Платежи: прием, верификация и быстрая обработка онлайн-платежей;
  • Интернет-маркетинг: лидогенерация и таргетированная реклама;
  • Альтернативы PDL-займам: технологии, которые могут заменить «займы до зарплаты»;
  • Идентификация и верификация пользователей: технологии для удаленного установления и подтверждения личности;
  • Автоматизация обработки данных: системы для сбора, сортировки и обработки данных, заполнения форм и т.д.;
  • Скоринговые системы: автоматическая удаленная оценка надежности заемщика; 
  • Искусственный интеллект: актуальное для МФО применение ИИ (в том числе в перечисленных выше областях;
  • Речевые технологии: голосовые боты, способные поддерживать диалог с пользователем.

Стартапы-партнеры могут получить не только финансирование и возможность запустить совместный пилот, но и свободу в развитии собственной компании при ненавязчивом контроле со стороны инвестора. Отбор потенциальных стартапов будет проходить по следующим критериям:

  • профессионализм, компетенции и мотивация команды;
  • возможность создать синергию с бизнесом;
  • перспективы проекта и его соответствие тенденциям современного рынка;
  • финансовое состояние — доходы, расходы, движение денег, пассивы и активы.


Узнать больше о компании и ее создателях можно из интервью на сайте RB.RU. Подать заявку на сотрудничество можно до 5 июля 2021 года по ссылке.

Фото: Unsplash.

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