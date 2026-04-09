Каждый второй житель крупных городов России хотя бы раз пользовался самокатами Whoosh: чаще всего — в Екатеринбурге

К началу 2026 года каждый второй житель городов России, в которых присутствуют Whoosh, хотя бы раз пользовался электросамокатами или электровелосипедами сервиса. Как пояснили в компании, уровень проникновения Whoosh в стране достиг 51%. Ещё три года назад этот показатель не превышал 24%.

Сильнее всего Whoosh представлен в Екатеринбурге

В 2023 году компания сообщала, что уровень распространения сервиса в городах присутствия увеличилось с 19% в 2022 году до 24%. К сезону 2026 года, по данным компании, доля пользователей превысила 50% уже в шести городах-миллионниках.

Самый высокий уровень присутствия Whoosh зафиксирован в Екатеринбурге — 68,43%. В числе лидеров также Уфа, Казань, Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Самокаты стали использовать наравне с общественным транспортом

По данным компании, электросамокаты заняли устойчивую нишу в городской мобильности и используются наравне с общественным и личным транспортом. Сервис стал привычным способом коротких поездок не только в столицах, но и в крупнейших региональных центрах.

Компания ожидает дальнейший рост проникновения за счёт увеличения аудитории и повышения доступности транспорта. Ключевым фактором остаётся расширение плотности покрытия сервисов средств индивидуальной мобильности (СИМ), особенно в новых районах с высоким спросом на передвижение.

Whoosh занимает 45% рынка

По итогам 2025 года парк средств индивидуальной мобильности Whoosh увеличился на 17% — с 214,2 тыс. до 249,7 тыс. единиц. В Латинской Америке рост составил 37%, до 14,3 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По оценке компании, Whoosh сохранил лидерство на российском рынке кикшеринга с долей около 45%. Во втором полугодии компания перераспределяла электросамокаты и электровелосипеды между городами, повышала эффективность работы и сокращала расходы.

Пользователи Whoosh совершили 138,8 млн поездок в 2025 году

Общее количество поездок в 2025 году составило 138,8 млн — на 7% меньше, чем годом ранее. Снижение в компании связывают с погодными условиями, а также с отключениями и замедлением интернета и сбоями геолокации.

При этом число зарегистрированных аккаунтов выросло на 22% и достигло 33,7 млн. В среднем в 2025 году активный пользователь совершил 19,2 поездки в год, что на 4% ниже уровня 2024 года.

Whoosh планирует удвоить парк в Латинской Америке

Ранее в Whoosh сообщали, что в первой половине 2026 года компания планирует более чем вдвое увеличить парк средств индивидуальной мобильности в Латинской Америке по сравнению с уровнем конца 2025 года.

Компания также намерена выйти в новые страны региона и расширить присутствие в текущих локациях.

