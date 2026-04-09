Россияне скупают «железо» для самостоятельного запуска ИИ: спрос на топовые графические процессоры вырос на 91%

Россияне начали чаще покупать дорогостоящие компьютерные комплектующие для создания локальных ИИ-систем, сообщают аналитики сервиса CDEK.Shopping. Также пользователи всё чаще заказывают топовые сборки системных блоков для дома — спрос на них вырос почти на 50% за последние два месяца. Цена на такую сборку превышает 4 млн рублей.

Топовые процессоры стали покупать на 66% чаще

Наиболее заметный рост продаж произошёл в категории высокопроизводительных видеокарт. В марте спрос на топовую модель от NVIDIA — RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition с 96 ГБ памяти — вырос на 91% по сравнению с январём 2026-го. Стоимость такой видеокарты достигает 892 тыс. рублей.

На процессоры спрос тоже растёт. Модели AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и 7985WX за последний месяц стали покупать на 66% чаще, чем два месяца назад. Эти чипы используются в профессиональных вычислительных задачах, включая работу с большими языковыми моделями.

Спрос на готовые «суперкомпьютеры» за 3–4 млн рублей вырос почти на 50%

Помимо отдельных компонентов, увеличился спрос на готовые высокопроизводительные системы. В категории системных блоков у дорогостоящего китайского бренда Enine зафиксирован рост заказов на 48%.

Среди наиболее востребованных конфигураций:

Enine EG502-WA9 с процессором Ryzen Threadripper PRO 7975WX и видеокартой RTX A6000 — около 3,3 млн рублей,

Enine EG502-WA9 с Threadripper PRO 7995WX и RTX A6000 — более 4 млн рублей.

Системы ориентированы на локальный запуск ИИ-моделей локально, то есть запуск без облачных вычислительных мощностей.

«Такой набор устройств и комплектующих характерен не для массового потребления, а для сценариев, где важны высокая вычислительная мощность, работа с тяжелой графикой, локальный запуск и обработка сложных моделей и других ИИ-инструментов», — сообщила пресс-служба CDEK.Shopping.

Всё больше пользователей стремятся создавать собственных нейросетевых агентов и работать с ИИ-моделями напрямую на домашнем компьютере.

«Мы связываем рост спроса на дорогостоящие комплектующие и мощные компьютеры именно с задачами ИИ прежде всего по структуре продаж и изменению спроса по сравнению с 2024 годом», — сообщили Russian Business в CDEK.Shopping.

В 2024 году продажи дорогостоящих комплектующих были заметно ниже. С сентября 2025-го аналитики CDEK.Shopping фиксируют активный рост интереса к определенным категориям товаров, которые обычно выбирают именно под ресурсоемкие профессиональные задачи.