За последние 5 лет средняя зарплата на удалёнке выросла вдвое: специалисты стали получать около 82 тыс. ₽ в месяц

За пять лет средняя зарплата сотрудников, работающих дистанционно, выросла вдвое — с 46 133 до 82 300 рублей. Рынок удалёнки расширяется: только в первом квартале 2026 года работодатели открыли 88,4 тыс. вакансий с таким форматом занятости — это на 77% больше, чем в 2021 году. По данным исследования hh.ru и Dream Job, чаще всего дистанционную занятость предлагают в ИТ и маркетинге.

Спрос на удалёнку вырос вместе с зарплатами

По данным аналитиков hh.ru, за пять лет медианная зарплата на удалёнке почти удвоилась. В 2021 году работодатели предлагали в среднем 46 133 рубля, а к началу 2026 года — уже 82 300 рублей.

Рост зарплат фиксируется параллельно с увеличением числа вакансий. Только за первый квартал 2026 года компании разместили 88,4 тыс. предложений с удалённым форматом — на 77% больше, чем в 2021 году.

Руководящие позиции приносят до 300 тыс. ₽ на удалёнке

Самые высокие зарплаты на удалёнке предлагают агентам по недвижимости — в среднем 325 300 рублей. На втором месте — руководители группы разработки с предложениями около 300 000 рублей.

DevOps-инженеры и дата-сайентисты получают около 250 000 рублей, системные аналитики и руководители строительных проектов — по 200 000 рублей.

В топ также вошли:

руководитель отдела продаж — 186 600 рублей;

программист-разработчик — 176 700 рублей;

руководитель маркетинга и рекламы — 175 000 рублей;

главный инженер проекта — 162 500 рублей.

Чаще всего удалёнку предлагают в продажах, IT и колл-центрах

Больше всего удалённых вакансий открыто для менеджеров по продажам и работе с клиентами — 8,1 тыс. предложений. На втором месте — сотрудники колл-центров с 3,7 тыс. вакансий.

Значительная доля удалёного формата работы также приходится на маркетинг и ИТ: по 2,8 тыс. вакансий доступно интернет-маркетологам, программистам и разработчикам. Далее идут специалисты техподдержки — 1,8 тыс. предложений.

В топ по доступности также входят учителя и бухгалтеры — по 1,1 тыс. вакансий, дизайнеры и художники — 1,1 тыс., SMM- и контент-менеджеры — 1 тыс., а также специалисты по подбору персонала — 0,9 тыс. предложений.

Удалёнка — преимущество работодателя

По данным Dream Job, удалёнка стала важным фактором при выборе работы: каждый седьмой сотрудник отмечает её как преимущество работодателя. Из них 56% ценят сам факт наличия такого формата, 20% — гибкий график, а 13% — возможность работать из любой точки.

Чаще всего дистанционный формат встречается в ИТ и маркетинге — по 19%, в бизнес-сервисах — 17%, финансах — 15%. По должностям лидируют специалисты техподдержки (30%), аналитики (25%) и операторы контактных центров (24%).

Удалёнку предлагают в основном в Москве — на столицу приходится 41% упоминаний, на Санкт-Петербург — 11%.

Читайте также: 50% айтишников хотят работать в двух местах — при этом ДМС и удалёнка стали ключевыми условиями при выборе компании