Финтех Plata от экс-топов Тинькофф привлёк $500 млн

Мексиканская финтех-платформа Plata, основанная бывшими топ-менеджерами «Тинькофф», получит финансирование в размере до $500 млн. Организатором сделки стал японский инвестбанк Nomura — это его крупнейшее финансирование для финтех-компании в Мексике. В Plata отмечают, что инвесторская база компании охватывает самые разные страны — от США до Японии.

В бизнес-модели Plata заинтересованы инвесторы со всего мира

Plata получила финансирование от Nomura — одного из крупнейших инвестиционных банков Японии. Оно дополнило ранее привлечённые средства от Fasanara Capital, британской инвесткомпании и Lumina Capital, работающей с финансированием компаний финансового и технологического сектора.

В компании отмечают, что новая сделка подтверждает устойчивый интерес международных инвесторов к бизнес-модели Plata. С учётом нового финансирования совокупный объём капитала Plata превысил $1,6 млрд. Инвесторская база компании охватывает США, Великобританию, Европу, Японию и страны Латинской Америки.

Компания ориентирована на операционные стандарты

Plata начала работу в Мексике в апреле 2023 года. Основной продукт Plata — кредитные карты Plata Card с программой кэшбэка, а также сервис оплаты покупок равными частями Plata Difiere. C самого начала компания строилась как технологическая финтех-платформа с фокусом на операционные стандарты, определяющие, как компания проводит операции, управляет рисками и обслуживает клиентов.

Проект был основан командой бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка», имеющих опыт развития цифрового банкинга и финансовых платформ. Генеральный директор Plata — Нери Толлардо, ранее занимавший должность вице-президента «Тинькофф Банка» по стратегии. В проекте также участвует Олег Тиньков*.

Plata инвестирует в экономику Мексики и создаёт рабочие места

С момента выхода на рынок Plata инвестировала в экономику Мексики более $1 млрд. Компания создала свыше 3 тыс. рабочих мест, включая более 500 специалистов в области инженерии и технологий.

На сегодняшний день платформа обслуживает более 2,5 млн активных клиентов. В Plata подчёркивают, что масштабирование бизнеса происходит без снижения стандартов в операционной прозрачности.

Этой весной Plata получила статус «единорога» — компании с оценкой больше $1 млрд

Весной 2025 года Plata получила статус «единорога» с оценкой в $1,5 млрд, этот статус присваивают частным компаниям, которые оцениваются в размере от $1 млрд. Уже осенью того же года оценка компании удвоилась, достигнув $3,1 млрд после привлечения акционерного финансирования в размере $250 млн.

Такой рост сделал Plata одной из крупнейших финтех-компаний в Латинской Америке по оценке и объёму привлечённого капитала.

*признан иностранным агентом, включён в реестр Минюста РФ 16.02.2024.