Финтех Plata от экс-топов «Тинькофф» привлек $500 млн: это стало крупнейшим финансированием отрасли в Мексике
Финтех Plata от экс-топов Тинькофф привлёк $500 млн
Мексиканская финтех-платформа Plata, основанная бывшими топ-менеджерами «Тинькофф», получит финансирование в размере до $500 млн. Организатором сделки стал японский инвестбанк Nomura — это его крупнейшее финансирование для финтех-компании в Мексике. В Plata отмечают, что инвесторская база компании охватывает самые разные страны — от США до Японии.
В бизнес-модели Plata заинтересованы инвесторы со всего мира
Plata получила финансирование от Nomura — одного из крупнейших инвестиционных банков Японии. Оно дополнило ранее привлечённые средства от Fasanara Capital, британской инвесткомпании и Lumina Capital, работающей с финансированием компаний финансового и технологического сектора.
В компании отмечают, что новая сделка подтверждает устойчивый интерес международных инвесторов к бизнес-модели Plata. С учётом нового финансирования совокупный объём капитала Plata превысил $1,6 млрд. Инвесторская база компании охватывает США, Великобританию, Европу, Японию и страны Латинской Америки.
Компания ориентирована на операционные стандарты
Plata начала работу в Мексике в апреле 2023 года. Основной продукт Plata — кредитные карты Plata Card с программой кэшбэка, а также сервис оплаты покупок равными частями Plata Difiere. C самого начала компания строилась как технологическая финтех-платформа с фокусом на операционные стандарты, определяющие, как компания проводит операции, управляет рисками и обслуживает клиентов.
Проект был основан командой бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка», имеющих опыт развития цифрового банкинга и финансовых платформ. Генеральный директор Plata — Нери Толлардо, ранее занимавший должность вице-президента «Тинькофф Банка» по стратегии. В проекте также участвует Олег Тиньков*.
Plata инвестирует в экономику Мексики и создаёт рабочие места
С момента выхода на рынок Plata инвестировала в экономику Мексики более $1 млрд. Компания создала свыше 3 тыс. рабочих мест, включая более 500 специалистов в области инженерии и технологий.
На сегодняшний день платформа обслуживает более 2,5 млн активных клиентов. В Plata подчёркивают, что масштабирование бизнеса происходит без снижения стандартов в операционной прозрачности.
Этой весной Plata получила статус «единорога» — компании с оценкой больше $1 млрд
Весной 2025 года Plata получила статус «единорога» с оценкой в $1,5 млрд, этот статус присваивают частным компаниям, которые оцениваются в размере от $1 млрд. Уже осенью того же года оценка компании удвоилась, достигнув $3,1 млрд после привлечения акционерного финансирования в размере $250 млн.
Такой рост сделал Plata одной из крупнейших финтех-компаний в Латинской Америке по оценке и объёму привлечённого капитала.
*признан иностранным агентом, включён в реестр Минюста РФ 16.02.2024.
