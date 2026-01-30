ФНС начала начислять налоги на бонусные баллы маркетплейсов

В 2025 году налоговые органы начали доначислять продавцам на маркетплейсах налоги на бонусные баллы, полученные за участие в программах скидок, узнали «Ведомости». Претензии уже затронули партнёров Ozon и приводят к доначислениям на сотни тысяч и миллионы рублей. Селлеры оспаривают требования, утверждая, что дохода в таких случаях у них равен нулю.

Отсутствие единой методики учета бонусов отражается на селлерах

Руководитель Союза электронной торговли (СЭТ) Георгий Багирян подтвердил «Ведомостям», что союз фиксирует обращения продавцов по поводу доначислений и расхождений в налоговой отчётности. Речь идёт о ситуациях, когда в доход включаются баллы и бонусы за скидки, которые фактически не выплачивались продавцу, а списывались в счёт комиссии маркетплейса.

По словам Георгия Багиряна, ключевая проблема — отсутствие единообразного подхода и понятной методики отражения бонусных механизмов маркетплейсов в налоговом учёте. Это может приводить к завышению налоговой базы и техническим перекосам на едином налоговом счёте.

Претензии в основном затронули партнёров Ozon

Как рассказали собеседники «Ведомостей», текущие претензии налоговых органов в основном касаются партнёров Ozon. До октября 2023 года платформа использовала иной механизм компенсации скидок: разница между обычной ценой и ценой по акции перечислялась продавцу деньгами на расчётный счёт.

Эти суммы селлеры включали в доход. После изменения механики участие в программах скидок стало компенсироваться баллами из расчёта 1 балл = 1 рубль. Баллы автоматически списываются в счёт оплаты услуг маркетплейса — комиссии, логистики и продвижения.

Баллы списываются, но налог начисляют на всю сумму

Самостоятельно распоряжаться баллами продавец может только в случае образования неиспользованного остатка. Тогда маркетплейс формирует «Акт о премии» и выплачивает соответствующую сумму в рублях.

При этом, по словам экспертов, налоговые инспекторы доначисляют налоги на весь объём начисленных баллов, а не только на их остаток, конвертированный в деньги. На сайте Ozon указано, что в налоговую декларацию необходимо включать только начисленную премию — как доход или чек в приложении «Мой налог».

Доначисления налоговой доходят до миллионов рублей

В отдельных случаях доначисления достигают сотен тысяч и миллионов рублей. В одном из требований налоговой инспекции за 2024 год, с которым ознакомились «Ведомости», продавцу из Ростовской области указали на занижение дохода на 544 тыс. рублей — сумма соответствовала начисленным бонусным баллам. В другом случае по итогам камеральной проверки расхождение задекларированного дохода за 2023 год составило 2,5 млн рублей, а доначисление с учётом штрафа приблизилось к 150 тыс. рублей — продавец обжаловал решение в Управлении ФНС по Москве.

В жалобе селлер указал, что баллы не могут признаваться доходом при УСН без их перевода в денежные средства и поступления на счёт. По его мнению, экономическая выгода возникает только при оформлении «Акта о премии», а отсутствие таких актов в проверяемый период исключает возникновение дохода.

Эксперты разошлись в оценке налогового статуса баллов

Представитель Ozon заявил «Ведомостям», что вопросы расчёта налоговой базы находятся в компетенции Федеральной налоговаой службы. Платформа предоставляет продавцам необходимые отчёты для самостоятельного взаимодействия с налоговыми органами, при этом формат отчётности в последнее время не менялся.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук считает позицию налоговых органов спорной. По её словам, бонусные баллы не соответствуют критериям дохода, так как не могут быть выведены, переданы или использованы иначе, чем для оплаты услуг платформы.

Иную позицию высказала руководитель направления финансово-экономических экспертиз «Альфапро» Людмила Хапугина. По её мнению, начисленные баллы являются возмещением за предоставленные скидки и должны включаться в налогооблагаемый доход в момент взаимозачёта услуг маркетплейса.