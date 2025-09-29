Рынок IT в России вырастет до 3,85 трлн руб. в 2025 году

По прогнозу аналитиков компании «Эйлер», рост российского ИТ-рынка в 2025 году замедлится до 10%. Основной причиной называют оптимизацию расходов со стороны заказчиков на фоне жёсткой денежно-кредитной политики. Однако уже в 2026 году ожидается ускорение — до 18% год к году.

ИТ-рынок тормозит, но не останавливается

По оценке старшего аналитика по сектору ТМТ компании «Эйлер» Владимира Беспалова, общий объём российского ИТ-рынка в 2025 году составит 3,85 трлн рублей. При этом продажи программного обеспечения и ИТ-услуг покажут прирост на 14% — до 2 трлн рублей, а рынок оборудования вырастет лишь на 6% — до 1,8 трлн.

Снижение темпов связано прежде всего с замедлением активности со стороны корпоративных клиентов. По словам Владимира Беспалова, в 2025 году компании откладывают реализацию крупных ИТ-проектов из-за пересмотра бюджетов, высокого уровня процентных ставок и роста издержек.

Рост ускорится — благодаря смягчению денежно-кредитной политики

Аналитики «Эйлер» рассчитывают на восстановление роста уже в следующем году. Согласно их прогнозу, в 2026 году ИТ-рынок прибавит 18% год к году и достигнет объёма 4,5 трлн рублей. По словам старшего аналитика компании Владимира Беспалова, этому способствуют смягчение денежно-кредитной политики, а также работа над отложенными проектами.

По его словам, доля ИТ-рынка в ВВП России вырастет с 1,7% в 2025 году до 1,9% в 2026 году. Этому будет способствовать перезапуск долгосрочных цифровых программ в госсекторе и энергетике, а также инвестиции в импортонезависимые платформы.

Главный тренд — отношения человека и роботов

Несмотря на краткосрочные колебания, в долгосрочной перспективе рынок будет расти за счёт ускоренной цифровизации всех отраслей. Эксперты называют главным трендом H2M-трансформацию бизнес-процессов, то есть построение новых моделей взаимодействия между человеком и машиной.

К 2034 году объём российского рынка роботизации, включая ИИ, может достичь 29 трлн рублей. Это колоссальный рост, который предполагает фундаментальную перестройку всех производственных и управленческих процессов.

Почему бизнесу выгодна автоматизация

В России формируется устойчивый спрос на автоматизацию, и в ближайшие годы его будут подталкивать сразу несколько тенденций:

Обострение конкуренции за профессиональные кадры , особенно в инженерных и технических специальностях, усиливает нагрузку на работодателей;

, особенно в инженерных и технических специальностях, усиливает нагрузку на работодателей; Ускоренный рост зарплат , опережающий инфляцию, увеличивает стоимость труда и стимулирует поиск альтернативных решений;

, опережающий инфляцию, увеличивает стоимость труда и стимулирует поиск альтернативных решений; Снижение численности трудоспособного населения превращается в долгосрочный вызов: по оценке «Эйлер», дефицит персонала может превысить 3 миллиона человек уже к 2030 году.

Фонд оплаты труда в России уже в 2025 году может достичь 64 трлн рублей, а к 2034-му — увеличиться почти вдвое, до 114 трлн. В этих условиях роботизация становится не просто опцией, а способом удержать бизнес в экономике высокой себестоимости. Причём, как подчёркивают аналитики, речь идёт прежде всего о замещении низкоквалифицированного труда, в то время как конкуренция за экспертов и ИТ-специалистов будет только усиливаться.





Фото: Sunwoo Jung / Getty Images