Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Ford разрешила бронировать свой электромобиль только через депозит

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания Ford начала брать депозит $100 с желающих купить электропикап F-150 Lightning, пишет The Verge. По плану, поставки электромобиля, стоимость которого в полной комплектации составляет $90,5 тысяч, начнутся весной 2022 года.

Ford разрешила бронировать свой электромобиль только через депозит

В Ford обещают объявить точную стоимость осенью 2021 года, тогда же можно будет разместить заказ на покупку.

Согласно информации от 20 мая на официальном сайте Ford, стоимость F-150 варьируется от ~$40 тысяч в минимальной комплектации до $90,5 тысяч – в максимальной. Запас хода составит от 250 до 300 миль (от ~400 до ~483 км).

Ожидается, что поставки электромобиля начнутся весной 2022 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Ford

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Первый в мире бассейн с очищенной речной водой появится посреди Ист-Ривер в Нью-Йорке
  2. 2 Google откроет первый розничный магазин
  3. 3 Южная Корея инвестирует $452 млрд в производство полупроводников
  4. 4 «Готовьтесь высыпаться только одну ночь в неделю»: о трудностях и пользе британского образования
  5. 5 «Обычно в аспирантуру в Европе поступают уже взрослые люди с накопившимся жизненным опытом»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ