Ford разрешила бронировать свой электромобиль только через депозит

Компания Ford начала брать депозит $100 с желающих купить электропикап F-150 Lightning, пишет The Verge. По плану, поставки электромобиля, стоимость которого в полной комплектации составляет $90,5 тысяч, начнутся весной 2022 года.
В Ford обещают объявить точную стоимость осенью 2021 года, тогда же можно будет разместить заказ на покупку.
Согласно информации от 20 мая на официальном сайте Ford, стоимость F-150 варьируется от ~$40 тысяч в минимальной комплектации до $90,5 тысяч – в максимальной. Запас хода составит от 250 до 300 миль (от ~400 до ~483 км).
Ожидается, что поставки электромобиля начнутся весной 2022 года.
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